ПОЛИЦИЈА ИХ НАХВАТАЛА У АУТОМОБИЛУ Двојац из Зрењанина и Жабља пао са наркотицима

20.10.2025. 08:14 08:15
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: freeimages

Оптужница коју је зрењанинско Више јавно тужилаштво подигло против И. Л. (40) из Зрењанина и Д. С. (39) из Жабља потврђена је правноснажним решењем Апелационог суда у Новом Саду.

Окривљеном И. Л. на терет се ставља кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога, а окривљеној Д. С. кривично дело неовлашћено држање опојних дрога.

У оптужници стоји да је И. Л. 21. маја ове године, у Зрењанину, неовлашћено продао амфетамин и хероин Д. С. као и да је 4. јуна код себе држао амфетамин, који је требало да прода окривљеној Д. С. 

С друге стране, Д. С. ће се судити јер је 21. маја, док се налазила у аутомобилу са И. Л, код себе, за сопствене потребе, држала мање количине амфетамина и хероина, које је претходно купила од првоокривљеног.

оптужница више јавно тужилаштво у зрењанину дрога
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
