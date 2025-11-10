ПОЛИЦИЈСКА АКЦИЈА У ЗРЕЊАНИНУ Пронађено око сто килограма дувана, ухапшене две особе
10.11.2025. 10:39 10:41
Полиција у Зрењанину је, по налогу главног јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у овом граду, ухапсила Зрењанинце Н. Б. (55) и Д. Д. (55), због сумње да су починили кривично дело недозвољена трговина у саизвршилаштву.
Полиција је претресом стана и других просторија у Зрењанину, које користе осумњичени, пронашла укупно око 100 килограма резаног дувана без потребне документације, за који се сумња да је намењен даљој продаји.
Осумњичени су, уз кривичну пријаву, приведени Основном јавном тужилаштву у Зрењанину.