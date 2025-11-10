overcast clouds
ПОЛИЦИЈСКА АКЦИЈА У ЗРЕЊАНИНУ Пронађено око сто килограма дувана, ухапшене две особе

10.11.2025. 10:39
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: МУП

Полиција у Зрењанину је, по налогу главног јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у овом граду, ухапсила Зрењанинце Н. Б. (55) и Д. Д. (55), због сумње да су починили кривично дело недозвољена трговина у саизвршилаштву.

Полиција је претресом стана и других просторија у Зрењанину, које користе осумњичени, пронашла укупно око 100 килограма резаног дувана без потребне документације, за који се сумња да је намењен даљој продаји.

Осумњичени су, уз кривичну пријаву, приведени Основном јавном тужилаштву у Зрењанину.

дуван недозвољена трговина полицијска управа зрењанин
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
