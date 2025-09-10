„Позајмљивао“ од бораца и инвалида, па трошио на личне потребе УХАПШЕН С.Б. (25) ОСУМЊИЧЕН ЗА ПРОНЕВЕРУ 3,5 МИЛИОНА ДИНАРА Био радно ангажован у Министарству
Припадници Министарства унутрашњих послова, УКП, Одељења за борбу против корупције, по налогу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду, у наставку акције борбе против корупције ухапсили су С. Б. (2000) из Београда због постојања основа сумње да је извршио кривично дело проневера.
Обављајући послове за које је био радно ангажован у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у периоду од октобра 2024. до јула 2025. године, осумњичени је у више наврата мењао спискове корисника накнаде погребних трошкова дефинисаних Законом о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихове породице.
С. Б. је, како се сумња, уносио своје личне податке и такве спецификације достављао банци, по којима је исплаћиван новац на његов рачун.
Наведеним радњама средства која су му поверена по основу фактичког рада у државном органу присвојио је и себи прибавио противправну имовинску корист у укупном износу од 3.495.417 динара, а средства је потом користио за личне потребе.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати и он ће, уз кривичну пријаву, бити спроведен у надлежно тужилаштво.