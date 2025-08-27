ВЕЛИКО ХАПШЕЊЕ У ГЕОДЕТСКОМ ЗАВОДУ Ухапшено 16 лица, осумњичени за проневеру 100 МИЛИОНА ДИНАРА
Посебно одељење за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду подигло је оптужницу против 16 окривљених због постојања оправдане сумње да су извршењем различитих кривичних дела у период од 1. октобра 2020. године до 31. марта 2024. године оштетили Републички геодетски завод (РГЗ) за скоро 100 милиона динара, себи и другима прибавили противправну имовинску корист коју су даље убацивали легалне новчане токове.
Оптужница је предата Вишем суду у Београду на одлуку о потврђивању.
Оптужницом су обухваћени тадашњи начелник Одељења финансија и рачуноводства у РГЗ С. И, као и тадашњи начелник Одељења за јавне набавке П. Д, који је недоступан правосудним органима.
Њима се оптужницом на терет ставља кривично дело Злоупотреба службеног положаја.
Такође, оптужени су законски заступник “Danube Crowн” доо Београд З. Ђ. и фактички одговорно лице у том привредном друштву Л. Б, као и законски заступник и власник привредног друштва “Глобална прича” доо Г. А. који се терете за кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица, док се осумњичени В. Р, З. С, М. С, Р. Ш. Д. Ј, Н. П. и Ј. П. терете за кривично дело Прање новца.
Поред П. Д, у бесктву су још три лица.
Тужилаштво је предложило суду да окривљенима који се налазе у притвору продужи притвор, као и да окривљенима који се налазе у бекству суди у одсуству.
Постоји оправдана сумња да су П. Д. и С. И. од 1. октобра 2020. године до 31. марта 2024. године, као службена лица у РГЗ, искоришћавањем свог службеног положаја и са знањем да привредна друштва, нису пружила услуге грађевинских радова за потребе РГЗ, вршили пренос новчаних средстава на текуће рачуне тих привредних друштава, чија су одговорна лица и законски заступници процесуирани у овом предмету.
То су, како се сумња, чинили тако што је П. Д. прихватао и потписивао испостављене лажне рачуне и налоге за рад, без спроведеног поступка јавних набавки, док је С. И. исте оверавао печатом Одељења за финансије и контролу РГЗ, чиме је потврђивао да су фактурисани радови изведени, а лажне фактуре није достављао на контролу Одсеку за интерну ревизију, чиме је прикрио пословни однос са наведеним друштвима.
Потом је без знања и овере од стране директора РГЗ-а давао налоге ликвидатору Одељења за финансије и рачуноводство РГЗ-а да изврши плаћања по рачунима. На тај начин су, како се сумња П. Д. и С. И. оштетили РГЗ за износ од око 98.920.960 динара, а себи и другим правним лицима прибавили противправну имовинску корист.
Такође, постоји оправдана сумња да су законски заступник и власник привредног друштва „Danube Crown“ доо Београд З. Ђ. и фактички одговорно лице наведеног друштва Л. Б. од 9. јануара 2024. године до 11. новембра 2024. године, искоришћавањем положаја одговорног лица симуловали пословни однос са РГЗ испостављајући фиктивне рачуне за пружене грађевинске услуге по основу којих је РГЗ извршио пренос новчаних средстава на текуће рачуне тог друштава у укупном износу 8.440.600 динара.
З. Ђ. је основао привредно друштво „Danube Crown“ доо Београд, донео одлуку којом је овластио Л. Б. да врши безготовинска плаћања и да располаже средствима са пословних рачуна те фирме, те му је предао печат и пословне картице привредног друштва и овластио Б. Ш. да располаже средствима по рачуну пд „Danube Crown“ доо Београд, чиме су за себе прибавили противправну имовинску корист и оштетили РГЗ.
Б. Ш. се на терет ставја да је као овлашћено лице за подизање извода и доношење налога на извршење код банке у привредном друштву „Danube Crown“ доо Београд, од 15. децембра 2023. године до 9. фебруара 2024. године са знањем да имовина потиче од криминалне делатности односно да друштво „Danube Crowн“ доо нема реалну привредну активност и да није извршен било какав промет робе, радова и услуга добављачима, подизао новац са пословног рачуна и на тај начин је стекао имовину за себе и друге.
Г. А, законски заступник и власник привредног друштва „Глобална прича“ доо Београд и окривљени који је фактички одговорно лице наведеног привредног друштва терете се да су симуловали пословни однос са РГЗ тако што су 6. децембра 2023. године издали фиктивни рачун за пружене грађевинске услуге по основу ког је РГЗ-а извршио пренос новчаних средстава на текући рачун друштва.
Остали осумњичени терете се да су путем симулованих послова издавали лажне рачуне и подизали новац са рачуна, те да су држали новац, са знањем да та имовина потиче од криминалне делатности.