ПОЖАР У ЦЕНТРУ БЕОГРАДА Клима у школи запалила завесу, ватрогасци хитно интервенисали (ВИДЕО)

02.09.2025.
Фото: Youtube Printscreen

Велики пожар избио је данас у једној школи у Кнез Михаиловој улици у Београду.

Велики пожар избио је данас током поподневних часова у центру Београда, у Кнез Михаиловој улици. Према незваничним информацијама са друштвених мрежа, запалила се клима.

Реч је о приватној угоститељској школи. Запалила се клима, а онда је ватра захватила завесу у ходнику школе.

На лице места брзо су изашле ватрогасне екипе. Засад није познат узрок пожара, као и да ли има повређених.

ВИДЕО и интервенцију погледајте ОВДЕ

