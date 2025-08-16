Пожар прогутао имања и воћњаке! ХАОС У ЧАЧАНСКОМ НАСЕЉУ! Ватрогасци у последњем тренутку спречили катастрофу
16.08.2025. 14:25 14:29
Велики пожар избио је током поподневних сати у чачанском насељу Трбушани, где је изгорело неколико десетина ари земље и велики број стабала воћа.
На лице места одмах су стигле ватрогасне екипе, које су брзом реакцијом успеле да локализују пожар и спрече да се ватра прошири на стамбене објекте и изазове већу катастрофу.
- Почели смо ми мештани да гасимо како знамо и умемо, а онда су врло брзо стигли ватрогасци и преузели. Да они нису реаговали на време, све би изгорело - рекао је за РИНУ један од житеља Трбушана.
Узрок пожара за сада није познат, а истрага ће показати под којим околностима је дошло до његовог избијања.