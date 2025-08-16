clear sky
36°C
16.08.2025.
Нови Сад
eur
117.175
usd
100.4673
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Пожар прогутао имања и воћњаке! ХАОС У ЧАЧАНСКОМ НАСЕЉУ! Ватрогасци у последњем тренутку спречили катастрофу

16.08.2025. 14:25 14:29
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
Коментари (0)
да
Фото: РИНА

Велики пожар избио је током поподневних сати у чачанском насељу Трбушани, где је изгорело неколико десетина ари земље и велики број стабала воћа.

На лице места одмах су стигле ватрогасне екипе, које су брзом реакцијом успеле да локализују пожар и спрече да се ватра прошири на стамбене објекте и изазове већу катастрофу.

- Почели смо ми мештани да гасимо како знамо и умемо, а онда су врло брзо стигли ватрогасци и преузели. Да они нису реаговали на време, све би изгорело - рекао је за РИНУ један од житеља Трбушана.

да
Фото: РИНА

Узрок пожара за сада није познат, а истрага ће показати под којим околностима је дошло до његовог избијања.

пожари Србија пожари
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај