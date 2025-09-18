clear sky
ПРАТИО ЖЕНЕ И САМОЗАДОВОЉАВАО СЕ НА ЈАВНОМ МЕСТУ Тужилаштво тражи притвор за манијака

18.09.2025. 15:11 15:15
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: Pixabay.com

А. Н. (34) осумњичен да је извршио кривично дело полно узнемиравање, саслушан је у Првом основном јавном тужилаштву у Београду на околност тог кривичног дела.

Осумњиченом је стављено на терет да је 11. и 16. септембра на Врачару пратио оштећене и истовремено мастурбирао, наводе из тужилаштва.

Првом основном суду у Београду предложено је одређивање притвора у односу на осумњиченог и то због постојања особите околности да ће осумњичени боравком на слободи поновити кривично дело које му је стављено на терет.

полно узнемиравање хапшење манијак
Вести Хроника
