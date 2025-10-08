ПРЕТИ МУ ДО 12 ГОДИНА РОБИЈЕ Мушкарац из Арадца у шуми узгојио четири биљке канабиса
Правоснажним решењем Апелационог суда у Новом Саду потврђена је оптужница коју је Више јавно тужилаштво у Зрењанину подигло против Х. В. (47) из Арадца, коме се на терет ставља кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
Одбрана окривљеног је претходно изјавила жалбу на решење Вишег суда у Зрењанину о потврђивању оптужнице, али је Апелациони суд ту жалбу одбио као неосновану.
Оптужницом се Х. В. ставља на терет да је током прошле године неовлашћено производио опојну дрогу канабис, односно марихуану.
Он је у оближњој шуми посејао семенке канабиса, од којих је узгојио четири биљке, које је након сазревања убрао и однео својој кући, где их је осушио. Затим је осушене цвасти канабиса, укупне нето масе око 145 грама, неовлашћено држао у кући.
За наведнео кривично дело запрећена је казна затвора од 3 до 12 година.