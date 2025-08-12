ПРЕТУЖНО; ТРАГЕДИЈА У ПАРАЋИНУ Дечак (11) из Немачке дошао код стрица, па се утопио у базену у дворишту
У месту код Параћина јуче је дошло до несреће када се дечак стар 11 година утопио у монтажном базену.
Трагедија се догодила у поподневним часовима у дворишту породичне куће, где је био монтиран базен дубок више од два метра.
- Дечак који је настрадао живи у Немачкој и родитељи су га послали код стрица и браће у њихово родно место како би уживао у летњем распусту - испричали су мештани села.
Како су рекли, деца су се играла у базену претходних дана и ништа није указивало на трагедију.
- Дечица су се играла у базену. Уживали су и свих претходних дана, а јуче је у неком тренутку дечаку, наводно, позлило. Изгубио је свест и нагутао се воде. Док су остала деца током игре приметила да га нема испод површине воде, за њега је већ било касно - додали су они.
Убрзо након што је дечак потонуо, уследио је хаос у дворишту.
- Дечица су дозивала помоћ док су га придржавали изнад површине воде. Старији су одмах притрчали у помоћ и извукли дете из базена. Покушали су да му дају прву помоћ, али безуспешно. Из дворишта се од тада чују само кукњава и плач. Дете им дошло у госте, а сада га више нема. Трагедија. Родитељи дечака сазнали су стравичну вест и одмах кренули пут Србије, и како смо чули, треба да стигну сваког часа у родно место - испричали су мештани.
Убрзо је стигла и екипа Хитне помоћи која је нажалост и поред свих напора само могла да констатује смрт дечака, а тело је послато на обдукцију. Истрага поводом ове трагедије је и даље у току.