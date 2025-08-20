few clouds
ПРИВЕДЕН РАДНИК КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ Осумњичен да је вређао полицијску службеницу

20.08.2025. 19:20 19:21
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: pixyabay.com

Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду ухапсили су Ф. Ј. (1996), због сумње да је учинио прекршај вређање службеног лица у вршењу службене дужности.

Сумња се да је овај радник Клиничког центра Војводине погрдним речима вређао полицијску службеницу која је дошла у ову здравствену установу  са повредама задобијеним на дужности, током непријављеног јавног окупљања у Новом Саду, саопштила је ПУ Нови Сад.

Ф. Ј. је задржан до 24 сата, у складу са Законом о прекршајима  и приведен, уз прекршајну пријаву, надлежном прекршајном судији. 

хапшење
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
