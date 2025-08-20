ПРИВЕДЕН РАДНИК КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ Осумњичен да је вређао полицијску службеницу
20.08.2025. 19:20 19:21
Коментари (0)
Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду ухапсили су Ф. Ј. (1996), због сумње да је учинио прекршај вређање службеног лица у вршењу службене дужности.
Сумња се да је овај радник Клиничког центра Војводине погрдним речима вређао полицијску службеницу која је дошла у ову здравствену установу са повредама задобијеним на дужности, током непријављеног јавног окупљања у Новом Саду, саопштила је ПУ Нови Сад.
Ф. Ј. је задржан до 24 сата, у складу са Законом о прекршајима и приведен, уз прекршајну пријаву, надлежном прекршајном судији.