ПРОДАВАО КОКАИН И КАНАБИС Покренута истрага против дилера дроге из Кикинде
Кикинђанин Р. В. (50) саслушан је у Вишем јавном тужилаштву у Зрењанину због сумње да је починио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
Тужилаштво је донело наредбу о спровођењу истраге, јер се сумња да је Р. В. у Кикинди неовлашћено продавао, преносио и држао ради продаје кокаин и канабис.
Он је, према наводима тужилаштва, један пакетић кокаина продао другој особи, али је и са собом носио кокаин и канабис. Такође, у кући у којој живи је држао, ради даље продаје, ове опојне дроге, као и лек „ксанакс“, који садржи психоактивну супстанцу алпрозалам.
Након саслушања, зрењанинско тужилаштво је поднело предлог Вишем суду у Зрењанину да осумњиченом одреди притвор због постојања околности да ће ометати поступак утицањем на саучесника, као и да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело.
Суд је, међутим, одбио овај предлог тужилаштва и Р. В. изрекао меру забране прилажења, састајања и комуницирања, на шта је тужилаштво изјавило жалбу.