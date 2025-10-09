ПРОВЕРИТЕ СВОЈЕ НОВЧАНИЦЕ Ухапшен Митровчанин с 1.400 фалсификованих долара
09.10.2025. 14:04 14:09
СРЕМСКА МИТРОВИЦА: Припадници Министарства унутрашњих послова у Сремској Митровици ухапсили су Г. З. (28), због сумње да је у мењачници разменио фалсификованих 1.400 америчких долара.
Он је осумњичен за кривично дело фалсификовање новца, саопштено је из Полицијске управе у Сремској Митровици.
Сумња се да је он у једној мењачници разменио 1.400 америчких долара за које је вештачењем утврђено да су фалсификоване.
По налогу Основног јавног тужилаштва у Сремској Митровици, осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова, у ком року ће, уз кривичну пријаву, бити приведен тужилаштву.