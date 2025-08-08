clear sky
30°C
08.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1711
usd
100.3865
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

РАДАРСКА ОФАНЗИВА НА ПУТЕВИМА За само четири дана откривено чак 19.000 прекорачења брзине АКЦИЈА ТРАЈЕ ДО 10. АВГУСТА

08.08.2025. 13:25 13:27
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Припадници саобраћајне полиције, током прва четири дана спровођења међународне акције појачане контроле саобраћаја, открили су 19.000 прекршаја прекорачења брзине, од чега 2.200 у зонама пешачких прелаза, саопштио је МУП.

Од почетка ове акције, која се истовремено спроводи у 34 европске државе чланице РОАДПОЛ, контролисано је више од 28.000 возила, а поред прекршаја прекорачења брзине откривено је још око 4.500 других прекршаја.

МУП подсећа да ће се међународна акција спроводити до недеље, 10. августа, као и да ће саобраћајна полиција, у циљу унапређења безбедности саобраћаја, ангажовати све расположиве уређаје за мерење брзине кретања - ручне радаре, радаре у системима видео надзора и уређаје за мерење брзине у возилима без обележја полиције (пресретачима), док ће на ауто-путевима бити мерена и просечна брзина кретања возила.

МУП скреће пажњу да се због интензивирања летње туристичке сезоне, овог викенда, на свим важнијим путним правцима очекују веће гужве и апелује на учеснике у саобраћају да буду стрпљиви, поштују саобраћајне прописе и да брзину кретања возила прилагоде условима саобраћаја, како би се сачувало што повољније стање безбедности саобраћаја.

саобраћајна полиција
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај