РАДАРСКА ОФАНЗИВА НА ПУТЕВИМА За само четири дана откривено чак 19.000 прекорачења брзине АКЦИЈА ТРАЈЕ ДО 10. АВГУСТА
Припадници саобраћајне полиције, током прва четири дана спровођења међународне акције појачане контроле саобраћаја, открили су 19.000 прекршаја прекорачења брзине, од чега 2.200 у зонама пешачких прелаза, саопштио је МУП.
Од почетка ове акције, која се истовремено спроводи у 34 европске државе чланице РОАДПОЛ, контролисано је више од 28.000 возила, а поред прекршаја прекорачења брзине откривено је још око 4.500 других прекршаја.
МУП подсећа да ће се међународна акција спроводити до недеље, 10. августа, као и да ће саобраћајна полиција, у циљу унапређења безбедности саобраћаја, ангажовати све расположиве уређаје за мерење брзине кретања - ручне радаре, радаре у системима видео надзора и уређаје за мерење брзине у возилима без обележја полиције (пресретачима), док ће на ауто-путевима бити мерена и просечна брзина кретања возила.
МУП скреће пажњу да се због интензивирања летње туристичке сезоне, овог викенда, на свим важнијим путним правцима очекују веће гужве и апелује на учеснике у саобраћају да буду стрпљиви, поштују саобраћајне прописе и да брзину кретања возила прилагоде условима саобраћаја, како би се сачувало што повољније стање безбедности саобраћаја.