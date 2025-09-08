Радник пао с осам метара висине у комору млина! УЖАС У БАТАЈНИЦИ Огласило се Тужилаштво
БЕОГРАД: Треће основно јавно тужилаштво у Београду наложило је данас да се утврде све околности под којима је запослени у "Ремонт Крајишник" В.К. (44) пао са висине од око 8 метара у комору која меље брашно и задобио повреде опасне по живот.
Како је наведено у саопштењу тужилаштва, јавни тужилац Трећег основног јавног тужилаштва у Београду након што је обавештен о том догађају у београдском насиљу Батајница, дао је налоге државним органима да у предистражном поступку предузму радње из своје надлежности, како би се утврдило постојање пропуста и евентуалне кривичне одговорност било код лица.
Према до сада утврђеном чињеничном стању повређено лице је, као запослени у ПД 'Ремонт Крајишник', радећи на одржавању силоса у млину који је у власништво ПД 'МБ комерц', пао са висине од око 8 метара у комору која меље брашно, на који начин је задобио тешке телесне повреде опасне по живот, додаје се у саопштењу.
Јавни тужилац је наложио да се лице места фотографише, да се сачини извештај о форензичком прегледу лица места, да се прикупе потребна обавештења од свих запослених који су били на градилишту у тренутку пада радника, као и од одговорног лица подизвођачке фирме у којем је био запослен повређени, да на место догађаја изађе инспектор рада који ће обавити послове из свог делокруга и извршити увид у радне налоге и пословну документацију, а све у циљу утврђивања да ли су раднику били обезбеђени сигурни услови за рад и да ли му је била доступна сигурносна опрема.
Након прикупљања свих доказа, јавном тужиоцу Трећег основног јавног тужилаштва у Београду ће бити достављен извештај на даљи рад и одлуку.