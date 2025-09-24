РУС МОМЕНТАЛНО УХАПШЕН У БЕОГРАДУ, УЗВИКИВАО АЛАХУ АКБАР! Полиција му измерила 1,3 промила алкохола у крви

Према речима извора Курира, најпре је примећено да се возач једног аутомобила чудно понаша у Улици кнеза Милоша, а затим и у Таковској улици, као и да је више пута кроз отворен прозор аутомобила гласно узвикивао "Алаху екбер".

- Инцидент се догодио јутрос око 9.20 часова. Полиција је зауставила возача и након алко-тестирања утврђено је да је Рус пијан, а измерено му је 1,3 промила алкохола у организму - каже извор Курира.

О случају је обавештено и надлежно тужилаштво и утврђено је да овај странац има привремено боравиште на територији Србије.