РУСКИЊА УХАПШЕНА У СРБИЈИ ЗБОГ ПРОСТИТУЦИЈЕ Посредовала у предаји Казахстанке!
Држављанка Руске Федерације Е. Ф. (34) ухапшена је у координисаној акцији спроведеној по налогу јавног тужиоца Трећег основног јавног тужилаштва у Београду, због сумње да је починила кривично дело посредовање у вршењу проституције.
Она се сумњичи да је 16. септембра, на територији општине Нови Београд, посредовала у вршењу проституције тако што је учествовала у предаји држављанке Казахстана Л. К. (39) ради пружања услуга проституције.
Према наводима из истраге, Е. Ф. се терети за кривично дело посредовање у вршењу проституције из члана 184. Кривичног законика Републике Србије.
Након хапшења, осумњичена је спроведена у полицијску станицу, а у законском року биће доведена у Треће основно јавно тужилаштво у Београду. Тамо ће је јавни тужилац, у присуству њеног браниоца, саслушати на све наводе из кривичне пријаве и одлучити о даљем току поступка.