РУСКИЊА УХАПШЕНА У СРБИЈИ ЗБОГ ПРОСТИТУЦИЈЕ Посредовала у предаји Казахстанке!

18.09.2025. 10:34 10:36
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф.рс/Дневник.рс
policija
Фото: Dnevnik

Држављанка Руске Федерације Е. Ф. (34) ухапшена је у координисаној акцији спроведеној по налогу јавног тужиоца Трећег основног јавног тужилаштва у Београду, због сумње да је починила кривично дело посредовање у вршењу проституције.

Она се сумњичи да је 16. септембра, на територији општине Нови Београд, посредовала у вршењу проституције тако што је учествовала у предаји држављанке Казахстана Л. К. (39) ради пружања услуга проституције.

Према наводима из истраге, Е. Ф. се терети за кривично дело посредовање у вршењу проституције из члана 184. Кривичног законика Републике Србије.

Након хапшења, осумњичена је спроведена у полицијску станицу, а у законском року биће доведена у Треће основно јавно тужилаштво у Београду. Тамо ће је јавни тужилац, у присуству њеног браниоца, саслушати на све наводе из кривичне пријаве и одлучити о даљем току поступка.

