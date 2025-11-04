ИСТРАЖУЈЕ СЕ УБИСТВО ИЗ НЕХАТА НАКОН ПОПУЛАРНОГ ТИКТОК ИЗАЗОВА Утопио се тинејџер док је „сурфовао на душеку”
Дечак (14) утопио се у француском месту Бријансон, након што је пао у реку док је покушавао да сними ТикТок изазов.
Он је склизнуо са душека који је био завезан за куку аутомобила и упао у реку, док је возило скретало.
Полиција је покренула истрагу због убиства из нехата, а возач аутомобила (18) признао је одговорност и тренутно се налази у притвору.
Након што је дечак упао у реку, његови пријатељи су одмах обавестили полицију. Спасилачке службе су одмах почеле са претрагом реке, али је тело дечака пронађено сутрадан.
„Првобитни налази истраге, покренуте на основу убиства из нехата, указују да је још младих људи, који су били на обали реке, умешано у овај инцидент”, саопштио је судија.
Поред возача аутомобила, истог дана је приведен још један младић (17) због сумње да је био саучесник.
Ухапшени возач није одраније познат полицији, има возачку дозволу и његово возило је било регистровано.
Такође је утврђено да није био под утицајем алкохола или наркотика.
Овај ТикТок изазов веома је популаран и у Великој Британији, где га млади називају „сурфовање на душеку”.