БЕЗ СЕДМИЦЕ И ОВАЈ ПУТ – ТРИ шестице однеле МИЛИОНЕ! Извучени бројеви 87. кола игре на срећу ЛОТО
Према најновијем извештају Државне лутрије Србије, у 87. колу игре на срећу Лото седмица износила је 1.550.000 евра.
Добитника није било, а комбинација која је извучена гласи: 23, 5, 30, 36, 31, 19 и 34, а три играча освојила су “шестицу” која је у овом колу вредела 1.241.705 динара.
Што се тиче извлачења Лото плус седмице у вредности од 970.000 евра, није било добитника. Извучени су следећи лото бројеви: 20, 12, 36, 24, 9, 6 и 31.
Џокер игра у 87. колу играла се за 470.000 евра и није било срећних добитника. Извучени су бројеви: 0, 5, 5, 5, 8 и 9. Више среће желимо вам у наредном колу које је на програму у петак 7. новембра када почиње и специјални додатак Државне лутрије Србије у виду четири кола у којим можете да освојите аутомобил марке "пежо 308".