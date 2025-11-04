НЕ ПАНИЧИТЕ АЛИ ИПАК ОПРЕЗ Мелатонин који многи користе као помоћ за спавање повезан са срчаним проблемима НОВЕ СТУДИЈЕ УПОЗОРАВАЈУ
Истраживачи су открили да одрасли који узимају мелатонин дуже од годину дана имају већи ризик од срчане инсуфицијенције — али не због самог суплемента.
Узимање мелатонина током дужег временског периода може бити знак дубљих срчаних проблема, показује ново истраживање.
Дуготрајна употреба популарног средства за спавање које се продаје без рецепта повезана је са већим ризиком од срчане инсуфицијенције и раније смрти код одраслих са несаницом, наводи се у студији објављеној у понедељак.
Иако нема доказа да сам мелатонин изазива срчане проблеме, истраживачи истичу да потреба за његовим редовним коришћењем може указивати на то да тело већ има одређене кардиоваскуларне потешкоће.
- Несаница може повећати крвни притисак, ниво хормона стреса и упалне процесе у организму, рекао је др Ekenediličukvu Nnadi, главни аутор студије и специјалиста интерне медицине у SUNY Downstate/Kings County Primary Царе у Њујорку.
Шта је показала студија?
Тим др Надија анализирао је петогодишње електронске здравствене картоне 130.828 одраслих особа, просечне старости 56 година. Резултати су показали да су они који су узимали мелатонин најмање годину дана имали готово двоструко већи ризик од развоја срчане инсуфицијенције у односу на оне који нису користили суплемент (4,6% наспрам 2,7%).
Такође, редовни корисници мелатонина имали су три пута већу вероватноћу хоспитализације због срчаних проблема (19% наспрам 6,6%) и двоструко већу смртност у посматраном периоду.
Ипак, истраживачи упозоравају да подаци можда не обухватају све кориснике у САД, јер се мелатонин најчешће купује без рецепта, па није увек евидентиран у медицинској документацији.
Стручњаци позивају на опрез
- Не би требало доносити коначне закључке само на основу ове студије, рекао једр Нишант Шах, превентивни кардиолог са Универзитета Ђуке у Северној Каролини:
- Али сада када имамо ове податке, време је да истражимо постоји ли директна веза између средстава за спавање и срчаних болести.
Надијево истраживање биће представљено на предстојећем састанку Америчког удружења за срце у Њу Орлеансу, али још није објављено у рецензираном научном часопису.
Зашто је ово важно
Срчана инсуфицијенција настаје када срце не може да пумпа довољно крви богате кисеоником до органа, што омета њихово нормално функционисање. Овим стањем погођено је готово 7 милиона Американаца, према подацима Центра за контролу и превенцију болести (ЦДЦ).
- Многи пацијенти користе разне суплементе, а да не разумеју ризике, упозорила је др Марта Гулати, превентивни кардиолог и будућа директорка Центра за женско срце Дејвис у Хјустону:
- Ако су неки суплементи штетни, њихова употреба може имати много веће последице од пуког бацања новца.
Шта би требало да знате о мелатонину
Мелатонин је хормон који тело природно производи како би регулисало циклус спавања и буђења. Синтетичке верзије мелатонина, које се продају као дијететски суплементи, намењене су помоћи при успављивању или прилагођавању временској разлици. Међутим, пошто их америчка Агенција за храну и лекове (ФДА) не регулише, дозе и чистоћа значајно варирају међу брендовима.
Коришћење мелатонина у САД у сталном је порасту. Истраживање из 2022. године показало је да га користи чак 27% одраслих и 4% деце, иако нова студија није обухватила малолетне особе.
Препорука стручњака
Стручњаци саветују да сви који узимају мелатонин дуже од годину дана разговарају са својим лекаром.
- Мелатонин не треба узимати хронично без јасне медицинске индикације, поручила је др Мари-Пјер Сен-Онж, директорка Центра за истраживање сна и циркадијалног система на Универзитету Колумбија у Њујорку.
Закључак
Иако мелатонин сам по себи не делује штетно, његова дуготрајна употреба може бити сигнал за дубље здравствене проблеме, посебно оне који се тичу срца. Ако га користите редовно — време је да о томе разговарате са лекаром.
