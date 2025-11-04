clear sky
Отац и син убодени више од 100 пута! ЏИНОВСКИ СТРШЉЕНИ ИХ НАПАЛИ Преминули у невероватним мукама након толико убода

Азијски џиновски стршљенови су познати по болним убодима, а напади често резултирају смртним случајевима

Током авантуристичког одмора у Лаосу у Азији, директора елитне америчке школе и његовог сина напао је и убо рој азијских џиновских стршљена.

Данијел Овен (47), директор америчке приватне школе „Quality Schools International“ (QSI) у Вијетнаму, наводно је путовао са својим сином Купером (15) у еко-авантуристичко одмаралиште у близини Луанг Прабанга на реци Меконг у Лаосу.

Отац и син су резервисали вођену туру зиплајном, где људи прелазе преко клисура на кабловима разапетим између дрвећа. Према писању Тајмса, Данијел и Купер Овен су стигли до платформе и спремали су се да сиђу са дрвета када су их изненада напали инсекти дужине до четири и по центиметра.

Више од 100 убода

Према речима власти, Овенови су убодени више од 100 пута, а затим без свести донети у клинику Факан Арокавет.

Фото: Pexels

- Читава тела су им била прекривена црвеним траговима. Мора да је било веома, веома болно - рекао је лекар Фаномсеј Факан.

Жртве су преминуле неколико сати касније од анафилактичког шока (тешке алергијске реакције ).

Доктор је често лечио пацијенте које су напали азијски џиновски стршљени.

- Али никада није било овако лоше. У преко 20 година праксе, никада нисам доживео смртни случај - цитиран је доктор у чланку Тајмса.

Ренџер из парка „Зелена џунгла“, који нуди луксузно камповање и ексклузивне авантуре, описао је смртоносни напад стршљена као „невиђен“ и изразио „своје најдубље саучешће“ ожалошћенима.

Азијски џиновски стршљени

Азијски џиновски стршљенови су пореклом из источне и југоисточне Азије. Ови инсекти су се последњих година проширили широм света, а виђени су у САД и Великој Британији. Њихови убоди се описују као изузетно болни.

Истраживачи чак називају ове инсекте „стршљеновима убицама“. Само у Јапану, око 40 људи годишње умре од убода ове врсте стршљена.

 (Mirror)

