САОБРАЋАЈНА НЕЗГОДА НА ПУПИНОВОМ МОСТУ Једна особа тешко повређена
23.08.2025. 07:23 07:30
Коментари (0)
Једна особа задобила је тешке повреде у саобраћајној несрећи која се догодила током ноћи у Београду, речено је Танјугу у служби Хитне помоћи.
Удес се догодио на Пупиновом мосту у 20.17 часова, а повређени мушкарац старости око 55 година превезен је на КБЦ Бежанијска коса.
У 5.20 часова у улици Господара Вучића 178 у удесу је лакше повређена једна особа, али још увек нема детаља о тој несрећи, рекли су из Хитне службе.
Током ноћи дежурне екипе обавиле су 110 интервенција, а од њих су 34 биле на јавном месту.
За помоћ су се највише јављали астматичари и особе са повишеним крвним притиском.