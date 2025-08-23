clear sky
САОБРАЋАЈНА НЕЗГОДА НА ПУПИНОВОМ МОСТУ Једна особа тешко повређена

23.08.2025. 07:23 07:30
Дневник
Телеграф
најновија
Фото: Дневник

Једна особа задобила је тешке повреде у саобраћајној несрећи која се догодила током ноћи у Београду, речено је Тан‌југу у служби Хитне помоћи.

Удес се догодио на Пупиновом мосту у 20.17 часова, а повређени мушкарац старости око 55 година превезен је на КБЦ Бежанијска коса.

У 5.20 часова у улици Господара Вучића 178 у удесу је лакше повређена једна особа, али још увек нема детаља о тој несрећи, рекли су из Хитне службе.

Током ноћи дежурне екипе обавиле су 110 интервенција, а од њих су 34 биле на јавном месту.

За помоћ су се највише јављали астматичари и особе са повишеним крвним притиском.

Дневник
Вести Хроника
