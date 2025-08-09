СТРАХОТА НА ФУДБАЛСКОМ ТЕРЕНУ Гром ударио фудбалера Драгишу Савковића ПОДЛЕГАО ПОВРЕДАМА У УРГЕНТНОМ ЦЕНТРУ
09.08.2025. 11:44 11:52
Драгиша Савковић фудбалер Цера из Петковице ког је у недељу, на утакмици ударио гром, преминуо је у Ургентном центру.
"Информер" јавља да је младић подлегао повредама.
Права драма одиграла се око 18 часова на стадиону Радничког из Клубаца код Лознице, када је гром ударио у центар терена током пријатељске утакмице против Цера из Петковице. Нажалост, несрећни Драгиша Савковић се нашао на удару и није успео да се опорави од тешких повреда.
