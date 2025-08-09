clear sky
33°C
09.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СТРАХОТА НА ФУДБАЛСКОМ ТЕРЕНУ Гром ударио фудбалера Драгишу Савковића ПОДЛЕГАО ПОВРЕДАМА У УРГЕНТНОМ ЦЕНТРУ

09.08.2025. 11:44 11:52
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
а
Фото: Pixabay.com

Драгиша Савковић фудбалер Цера из Петковице ког је у недељу, на утакмици ударио гром, преминуо је у Ургентном центру.

"Информер" јавља да је младић подлегао повредама. 

Права драма одиграла се око 18 часова на стадиону Радничког из Клубаца код Лознице, када је гром ударио у центар терена током пријатељске утакмице против Цера из Петковице. Нажалост, несрећни Драгиша Савковић се нашао на удару и није успео да се опорави од тешких повреда.

Ускоро опширније... 

(Telegraf.rs)

удар грома фудбалер
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај