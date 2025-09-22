clear sky
31°C
22.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1788
usd
99.5149
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СТРАШАН СУДАР У БЕОГРАДУ Десеторо младих људи озбиљно повређено: Возач мртав пијан

22.09.2025. 16:29 16:32
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Телеграф.рс
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

У страшном судару код Београдског сајма, у недељу око четири сата ујутру, повређено је чак 10 младих!

Како "Телеграф.рс" сазнаје,  возач "голфа" О.А. (20) имао је пробну возачку дозволу и у крви више од 1,52 промила алкохола у крви.

Незванично, у Ургентни центар у Београду јуче је шесторо младих примљено са тешким телесним повредама опасним по живот.

Први резултати из истраге говоре да је у аутомобилу "голф" којим је упављао Д.С. (21) из Ужица било још шест особа.

Из тог возила све четири девојке имају тешке повреде главе у виду нагњечења мозга, крварење на мозгу, прелом лобање. Њима су констатовани и преломи пршљенова, карлице, кука...У болници на даљем лечењу налазе се и оба возача којима су констатоване тешке телесне повреде у види прелома као и два момка са тешким телесним повредама главе- додаје наш извор близак случају.

У Ургентном центру у Београду задржана су још двојица момака којима су констатоване лаке повреде.

По налогу тужилаштва оба аутомобила су превезена на вештачење.

Апел полиције

Током претходне недеље догодило се 714 саобраћајних незгода, у којима је погинуло 13 лица, а повређено 368 лица

- Скрећемо пажњу да се у недељу у раним јутарњим часовима у Београду догодила саобраћајна незгода у којој су учествовала двамлада возача старости 20 и 22 године, од којих је један имао пробну возачку дозволу и присуство алкохола 1,52 промила у организму. У овој саобраћајној незгоди 10 лица је задобило повреде од којих 6 имају ТТП опасне по живот. Напомињемо да су сви млади учесници, а најмлађи има 18 година- кажу из УСП за "Телеграф.рс".

- Због тога апелујемо на младе возаче пре свега оне са пробном возачком дозволом да не возе у времену између 23 и 06 часова, да не конзумирају алкохол и дрогу, да поштују ограничење брзине кретања возила - кажу из УСП.

У циљу повећања безбедности саобраћаја данас је планирана појачана контрола саобраћаја на територији Панчева, Зрењанина, Сремске Митровице, Шапца и Београда где ће поред свих расположивих уређаја бити ангажовани и полицијски службеници са пресретачима.

Telegrаf.rs

саобраћајна несрећа
Извор:
Дневник/Телеграф.рс
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај