СТРАШАН СУДАР У БЕОГРАДУ Десеторо младих људи озбиљно повређено: Возач мртав пијан
У страшном судару код Београдског сајма, у недељу око четири сата ујутру, повређено је чак 10 младих!
Како "Телеграф.рс" сазнаје, возач "голфа" О.А. (20) имао је пробну возачку дозволу и у крви више од 1,52 промила алкохола у крви.
Незванично, у Ургентни центар у Београду јуче је шесторо младих примљено са тешким телесним повредама опасним по живот.
Први резултати из истраге говоре да је у аутомобилу "голф" којим је упављао Д.С. (21) из Ужица било још шест особа.
Из тог возила све четири девојке имају тешке повреде главе у виду нагњечења мозга, крварење на мозгу, прелом лобање. Њима су констатовани и преломи пршљенова, карлице, кука...У болници на даљем лечењу налазе се и оба возача којима су констатоване тешке телесне повреде у види прелома као и два момка са тешким телесним повредама главе- додаје наш извор близак случају.
У Ургентном центру у Београду задржана су још двојица момака којима су констатоване лаке повреде.
По налогу тужилаштва оба аутомобила су превезена на вештачење.
Апел полиције
Током претходне недеље догодило се 714 саобраћајних незгода, у којима је погинуло 13 лица, а повређено 368 лица
- Скрећемо пажњу да се у недељу у раним јутарњим часовима у Београду догодила саобраћајна незгода у којој су учествовала двамлада возача старости 20 и 22 године, од којих је један имао пробну возачку дозволу и присуство алкохола 1,52 промила у организму. У овој саобраћајној незгоди 10 лица је задобило повреде од којих 6 имају ТТП опасне по живот. Напомињемо да су сви млади учесници, а најмлађи има 18 година- кажу из УСП за "Телеграф.рс".
- Због тога апелујемо на младе возаче пре свега оне са пробном возачком дозволом да не возе у времену између 23 и 06 часова, да не конзумирају алкохол и дрогу, да поштују ограничење брзине кретања возила - кажу из УСП.
У циљу повећања безбедности саобраћаја данас је планирана појачана контрола саобраћаја на територији Панчева, Зрењанина, Сремске Митровице, Шапца и Београда где ће поред свих расположивих уређаја бити ангажовани и полицијски службеници са пресретачима.