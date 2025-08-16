clear sky
СТРАШНА НЕСРЕЋА КОД ПЕРЛЕЗА Два аутомобила се запалила приликом судара, једна особа погинула, четворо тешко повређено

16.08.2025. 08:26 08:28
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Dnevnik.rs

Тешка саобраћајна несрећа догодила се синоћ на путу Зрењанин – Београд, између две перлешке раскрснице, сазнаје „Дневник“.

Саобраћајна несрећа, у којој су учествовала два путничка возила марке „пежо“ и „фијат“, Полицијској управи у Зрењанину је пријављена око 00.40 часова.

Приликом судара, оба аутомобила су се запалила и у потпуности изгорела.

У овој саобраћајној несрећи једна особа мушког пола, која је била путник у једном од аутомобила, преминула је на лицу места, док су четири особе пребачене у Ургентни центар зрењанинске болнице. Све четири особе, односно оба возача и два путника, имају тешке телесне повреде.

На лице места су изашли полиција, ватрогасци и Служба хитне медицинске помоћи, а саобраћај је преусмераван преко Перлеза.

Јавно предузеће „Путеви Србије“ је синоћ у 1.47 часова објавило да је на путу Зрењанин - Чента, код Перлеза, на снази обустава саобраћаја због саобраћајне несреће

У 5 сати је уследило ново обавештење да се, након обуставе, саобраћај одвија наизменичним пропуштањем возила, да би у 6.45 часова „Путеви Србије“ саопштили да је саобраћај нормализован.

саобраћајна несрећа Перлез путеви србије
Вести Хроника
