light rain
32°C
17.08.2025.
Нови Сад
eur
117.175
usd
100.4673
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СТРАШНА НЕСРЕЋА КОД ВЕЛИКЕ ПЛАНЕ Воз ударио аутомобил на пружном прелазу, полиција на терену (ФОТО)

17.08.2025. 16:06 16:18
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Прелаз
Фото: Instagram printscreen/moj_beo_grad

На пружном прелазу у Крњеву, у општини Велика Плана, воз је ударио у путничко возило.

Према првим информацијама, за сада нема података о повређенима. 

Полиција је на лицу места и увиђај је у току. 

Вест је објављена на Инстаграм страници „мој_београд“.

То је једини пружни прелаз у овом месту. 

На пружном прелазу у Крњеву, према снимку са лица места, нема рампе ни светлосно-звучне сигнализације; прелаз је обележен само Андрејиним крстом.

 

 

саобраћајна незгода саобраћајна несрећа воз воз налетео на аутомобил
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај