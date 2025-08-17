СТРАШНА НЕСРЕЋА КОД ВЕЛИКЕ ПЛАНЕ Воз ударио аутомобил на пружном прелазу, полиција на терену (ФОТО)
17.08.2025. 16:06 16:18
Коментари (0)
На пружном прелазу у Крњеву, у општини Велика Плана, воз је ударио у путничко возило.
Према првим информацијама, за сада нема података о повређенима.
Полиција је на лицу места и увиђај је у току.
Вест је објављена на Инстаграм страници „мој_београд“.
То је једини пружни прелаз у овом месту.
На пружном прелазу у Крњеву, према снимку са лица места, нема рампе ни светлосно-звучне сигнализације; прелаз је обележен само Андрејиним крстом.