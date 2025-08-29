clear sky
СУД ОДБИО ПРЕДЛОГ ТУЖИЛАШТВА Бачулов пуштен на слободу

29.08.2025. 16:08 16:14
Коментари (0)
Фото: Дневник/ С. Шушњевић

НОВИ САД: Суд је одбио предлог Основног јавног тужилаштва у Новом Саду да одреди притвор до 30 дана одборнику у Скупштини Новог Сада и председнику групе грађана "Буди херој" Миши Бачулову, осумњиченом да је 27. августа на непријављеном скупу код Филозофског факултета предводио напад на полицијске службенике.

Решењем судије за претходни поступак тог суда одбијен је предлог за одређивање притвора осумњиченом, те је одређено да се он пусти на слободу, речено је за Тањуг у том тужилаштву.

Бачулов је осумњичен да је извршио кривично дело напад на службено лице у вршењу службене дужности.

МУП је раније саопштио да је Бачулов осумњичен да је  27. августа на непријављеном јавном окупљању испред Филозофског факултета предводио напад на полицијске службенике и да је физички насртао на њих, гурао их и ударао по штитовима, покушавајући да пробије кордон и уђе у ту образовну установу.

Код Филозофског факултета у Новом Саду од уторка се одржавају протести групе студената у блокади и грађана који их подржавају, а као разлог протеста наведено је то што је декан тог факултета Миливој Алановић ушао са групом запослених у зграду факултета.

миша бачулов
Вести Хроника
