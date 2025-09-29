overcast clouds
СУДАР ДВА АУТОМОБИЛА Једна особа погинула у саобраћајној несрећи код Панчева

29.09.2025. 09:51 09:53
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Фото: pixabay.com

ПАНЧЕВО: Једна особа је погинула, а једна тешко повређена у саобраћајној несрећи која се догодила јутрос око 5:40 часова на путу између Панчева и Банатског Новог Села, речено је Танјугу у ПУ Панчево.

удесударила два аутомобила, а један од аутомобила је након судара слетео са пута.

Возач аутомобила који је слетео са пута задобио је тешке телесне повреде, док је путник тог возила преминуо на лицу места.

На тој деоници саобраћај је на кратко био обустављен, али је у међувремену поново успостављен.

панчево саобраћајна несрећа
Вести Хроника
