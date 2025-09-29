СУДАР ДВА АУТОМОБИЛА Једна особа погинула у саобраћајној несрећи код Панчева
29.09.2025. 09:51 09:53
ПАНЧЕВО: Једна особа је погинула, а једна тешко повређена у саобраћајној несрећи која се догодила јутрос око 5:40 часова на путу између Панчева и Банатског Новог Села, речено је Танјугу у ПУ Панчево.
удесударила два аутомобила, а један од аутомобила је након судара слетео са пута.
Возач аутомобила који је слетео са пута задобио је тешке телесне повреде, док је путник тог возила преминуо на лицу места.
На тој деоници саобраћај је на кратко био обустављен, али је у међувремену поново успостављен.