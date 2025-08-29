СУЂЕЊЕ ТЕМЕРИНЦУ ОКРИВЉЕНОМ ДА ЈЕ СЕКИРОМ УБИО ОЦА Био је агресиван кад год није било алкохола
Пред Вишим судом у Новом Саду, саслушањем појединих сведока и форензичара, настављено је суђење Грегору Немету (37) из Темерина, који се терети да је у ноћи између 25. и 26. децембра 2023. године у породичној кући ударцима секиром убио свог оца Михаља Немета (76).
Грегор, који се од хапшења налази у притвору, до сада се није изјашњавао о злочину, него је искористио законско право и бранио се ћутањем.
Према оптужници Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, Грегор Немет је у стању када му је способност да схвати значај свог дела и управља својим поступцима услед употребе алкохола била битно смањена, свестан свог дела, хтео његово извршење, лишио живота члана своје породице, свог оца Михаља, којег је претходно злостављао.
Он је према сада покојном оцу, како се наводи, био агресиван када му није давао новац да купи алкохол. И кобне вечери, када му отац није дао паре за ракију, ударио га је више пута тупим делом секире у главу док је Михаљ лежао на кревету. Том приликом је оцу задао више рана, што је довело до вишеструких прелома лобање и разарања великог мозга, услед чега је Михаљ преминуо.
У досадашњем поступку, сведок Тибор Киш је испричао да га је Грегор 26. децембра ујутро позвао да заједно оду до парка, јер има нешто да му каже. Тамо му је, навео је сведок, рекао да је убио оца ударцима секиром, а затим да је из новчаника узео 1.080 динара. Овај сведок је још рекао да је Грегор био припит и да су њих двојица повремено заједно пили ракију.
– Нисам му одмах поверовао и интересовало ме је како нема крви на одећи – казао је овај сведок пред судом. – Објаснио ми је да се пресвукао и крваво одело ставио у веш-машину да се пере. Тада нам је пришао један полицајац и одвели су га.
Наредно рочиште заказано је за 2. октобар.