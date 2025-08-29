clear sky
30°C
29.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1757
usd
100.6578
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СУЂЕЊЕ ТЕМЕРИНЦУ ОКРИВЉЕНОМ ДА ЈЕ СЕКИРОМ УБИО ОЦА Био је агресиван кад год није било алкохола

29.08.2025. 10:26 10:34
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
кућа
Фото: Дневник

Пред Вишим судом у Новом Саду, саслушањем појединих сведока и форензичара, настављено је суђење Грегору Немету (37) из Темерина, који се терети да је у ноћи између 25. и 26. децембра 2023. године у породичној кући ударцима секиром убио свог оца Михаља Немета (76).

Грегор, који се од хапшења налази у притвору, до сада се није изјашњавао о злочину, него је искористио законско право и бранио се ћутањем. 

Према оптужници Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, Грегор Немет је у стању када му је способност да схвати значај свог дела и управља својим поступцима услед употребе алкохола била битно смањена, свестан свог дела, хтео његово извршење, лишио живота члана своје породице, свог оца Михаља, којег је претходно злостављао. 

Он је према сада покојном оцу, како се наводи, био агресиван када му није давао новац да купи алкохол. И кобне вечери, када му отац није дао паре за ракију, ударио га је више пута тупим делом секире у главу док је Михаљ лежао на кревету. Том приликом је оцу задао више рана, што је довело до вишеструких прелома лобање и разарања великог мозга, услед чега је Михаљ преминуо.

Према оптужници, Грегор Немет је кобне вечери, када му Михаљ није дао паре за ракију, ударио оца више пута секиром у главу док је овај лежао на кревету

У досадашњем поступку, сведок Тибор Киш је испричао да га је Грегор 26. децембра ујутро позвао да заједно оду до парка, јер има нешто да му каже. Тамо му је, навео је сведок, рекао да је убио оца ударцима секиром, а затим да је из новчаника узео 1.080 динара. Овај сведок је још рекао да је Грегор био припит и да су њих двојица повремено заједно пили ракију. 

– Нисам му одмах поверовао и интересовало ме је како нема крви на одећи – казао је овај сведок пред судом. – Објаснио ми је да се пресвукао и крваво одело ставио у веш-машину да се пере. Тада нам је пришао један полицајац и одвели су га.

Наредно рочиште заказано је за 2. октобар.

убиство секиром саслушање сведока син
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Секиром напао двојицу браће ПОКУШАЈ УБИСТВА У КОВИЉУ Претходне свађе узрок напада
ковиљ

Секиром напао двојицу браће ПОКУШАЈ УБИСТВА У КОВИЉУ Претходне свађе узрок напада

24.07.2025. 17:19 17:24
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЗБОГ СУМЊИ ДА ЈЕ УБИО ОЦА Осумњиченом одређен притвор

ЗБОГ СУМЊИ ДА ЈЕ УБИО ОЦА Осумњиченом одређен притвор

22.02.2025. 17:57 18:06
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ТРАГЕДИЈА КОД ПОЖАРЕВЦА: Син убио оца ловачком пушком након свађе!

ТРАГЕДИЈА КОД ПОЖАРЕВЦА: Син убио оца ловачком пушком након свађе!

21.02.2025. 14:46 14:47
Волим
0
Коментар
0
Сачувај