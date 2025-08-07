СУЂЕЊЕ ЗА УБИСТВO ЖЕНЕ У ВЕЛИКОМ РИТУ 11. СЕПТЕМБРА Новосађанин се терети да је упркос забрани приласка усмртио супругу
Суђење Јожефу Фаркашу (37) из Новог Сада, који се терети да је у насељу Велики рит ножем усмртио своју партнерку Аранку Аљити (29), биће настављено 11. септембра.
Он ће тада у новосадски Виши суд бити доведен из Окружног затвора на Клиси јер му је притвор поново продужен и може да траје до 19. септембра.
Према наводима оптужнице, Фаркаш је 20. априла прошле године, око 14.50 часова, у Улици Баја Пивљанина 16 у насељу Велики рит, са умишљајем усмртио Аранку Аљити коју је претходно злостављао. Жена је напустила њихову ванбрачну заједницу, а он је, и поред тога што је од 21. марта 2024. године имао забрану контактирања и прилажења оштећеној, дошао на поменуту адресу и задао јој више убода по телу. Од задобијених повреда, несрећна жена је преминула на лицу места.
Иначе, окривљени је сада покојну Аранку Аљити, током њихове ванбрачне заједнице, више пута физички и психички злостављао. Како се наводи у оптужници, није јој дозвољавао да иде на посао и физички је нападао. Једном приликом је ударио отвореном шаком по лицу, а једном јој задао ударац ногом у пределу главе. Након што је оштећена напустила њихову ванбрачну заједницу, у више наврата је долазио да тражи од ње да му се врати, а пошто је она то одбијала, претио јој je да ће је убити уколико се уда за другог човека.
Саслушан вештак неуропсихијатар
Вештак неуропсхијатар проф. др Владимир Кнежевић, приликом саслушања, рекао је да је способност осумњиченог да схвати значај дела и управља својим поступцима у тренутку извршења кривичног дела била смањена, али не до битног степена.
Он је нагласио, након што му је предочено да је осумњичени око месец и по дана пре него што је починио кривично дело за које је осумњичен, покушао суицид, да то ни на који начин не мења његово мишљење и закључак.
Житељи Великог рита су, након злочина, испричали да је окривљени, упркос забрани приласка која му је одређена због сумње у насиље у породици, убио своју невечану супругу у кући њеног брата. Према речима комшија, он је са сада покојном женом, са којом има троје деце, живео у насељу Бангладеш, али га је она напустила и дошла код брата у Велики рит.
Према речима познаника, није могао да прихвати чињеницу да га је напустила и често је долазио и наговарао је да му се врати. Претпоставља се да је из тог разлога дошао и тог кобног 20. априла, само два дана пре него што ће му истећи мера забране приласка. Након почињеног злочина, окривљени Јожеф Фаркаш је покушао да изврши самоубиство.
Он је са вишеструким тешким убодним ранама и посекотинама, које је сам себи нанео, превезен у Ургентни центар, а по изласку из болнице, одређен му је притвор, у ком се и даље налази.