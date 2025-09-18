СУКОБ У ПАДИНСКОЈ СКЕЛИ Мароканац повредио полицајца у центру за пријем избеглица ОСУМЊИЧЕНИ У ПОЛИЦИЈСКОМ ПРИТВОРУ
18.09.2025. 10:41 10:51
Полиција у Београду у уторак је ухапсила држављанина Марока Б. Т. А. (40).
Мароканцу је одређено задржавање до 48 сати и поднета је кривична пријава због ометања службеног лица у вршењу дужности.
Он је у прихватилишту у Падинској скели физички напао полицијског службеника А.П. (30), ударивши га руком у пределу главе. Полицајац је задобио лаке телесне повреде.