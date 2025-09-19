clear sky
ШУТИРАО СУПРУГУ И ПРЕТИО ЈОЈ ДА ЋЕ ЈЕ УБИТИ Хорор у Београду! Полиција код ухапшеног ПРОНАШЛА ПИШТОЉ

19.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Фото: Pixabay.com

Полиција у Београду ухапсила је Д. Ђ. (48) због сумње да је извршио кривична дела насиље у породици и недозвољено држање оружја и муниције.

Он се терети да је у породичном дому физички напао своју супругу М. Ђ. (42), задавши јој више удараца ногом у пределу тела, уз претње да ће је убити.

Приликом интервенције, полиција је код осумњиченог пронашла пиштољ и муницију за које није поседовао дозволу.
 

Њему је одређено задржавање до 48 сати, након чега ће уз кривичну пријаву бити приведен надлежном тужилаштву. 

Истрагу води Треће основно јавно тужилаштво у Београду, јавља Телеграф.
 

Вести Хроника
