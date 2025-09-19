ШУТИРАО СУПРУГУ И ПРЕТИО ЈОЈ ДА ЋЕ ЈЕ УБИТИ Хорор у Београду! Полиција код ухапшеног ПРОНАШЛА ПИШТОЉ
19.09.2025. 23:21 23:24
Полиција у Београду ухапсила је Д. Ђ. (48) због сумње да је извршио кривична дела насиље у породици и недозвољено држање оружја и муниције.
Он се терети да је у породичном дому физички напао своју супругу М. Ђ. (42), задавши јој више удараца ногом у пределу тела, уз претње да ће је убити.
Приликом интервенције, полиција је код осумњиченог пронашла пиштољ и муницију за које није поседовао дозволу.
Њему је одређено задржавање до 48 сати, након чега ће уз кривичну пријаву бити приведен надлежном тужилаштву.
Истрагу води Треће основно јавно тужилаштво у Београду, јавља Телеграф.