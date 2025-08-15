clear sky
ТЕШКА САОБРАЋАЈКА У ШЉИВОВИЦИ Једногодишње дете и четворо одраслих хоспитализовани

15.08.2025. 11:43 11:48
Пише:
Дневник
Извор:
Рина/Дневник
Ужице
Фото: RINA

УЖИЦЕ: У селу Шљивовица код Ужица дошло је до теже саобраћајне незгоде у којима су повређене четири особе, међу којима је једно дете. Они су возилом Хитне помоћи превезени у Општу болницу у Ужице.

- Из саобраћајне незгоде у болницу су примљена укупно четири пацијента, три одрасле особе старости од 23 до 25 година и једно дете старости годину дана. Дете је хоспитализовано, а за одрасле особе и даље је у току дијагностика. Њијово стање је стабилно, а примљени су у болницу са повредама које нису опасне по живот, потврђено је за РИНУ у Општој болници у Ужицу.

Саобраћајна незгода догодила се рано јутрос, око шест часова, када је из сада неутврђених разлога возач изгубио конролу над возилом и слетео је са пута.

На терену су осим полицајаца и Хитне помоћи били и ватрогасци спасиоци који су извлачили повређене.

Према незваничним информацијама, полиција је позвала ватрогасце како би се што безбедније стигло до повређених.

удес ужице саобраћајна несрећа
Извор:
Рина/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
