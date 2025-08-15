ТЕШКА САОБРАЋАЈКА У ШЉИВОВИЦИ Једногодишње дете и четворо одраслих хоспитализовани
УЖИЦЕ: У селу Шљивовица код Ужица дошло је до теже саобраћајне незгоде у којима су повређене четири особе, међу којима је једно дете. Они су возилом Хитне помоћи превезени у Општу болницу у Ужице.
- Из саобраћајне незгоде у болницу су примљена укупно четири пацијента, три одрасле особе старости од 23 до 25 година и једно дете старости годину дана. Дете је хоспитализовано, а за одрасле особе и даље је у току дијагностика. Њијово стање је стабилно, а примљени су у болницу са повредама које нису опасне по живот, потврђено је за РИНУ у Општој болници у Ужицу.
Саобраћајна незгода догодила се рано јутрос, око шест часова, када је из сада неутврђених разлога возач изгубио конролу над возилом и слетео је са пута.
На терену су осим полицајаца и Хитне помоћи били и ватрогасци спасиоци који су извлачили повређене.
Према незваничним информацијама, полиција је позвала ватрогасце како би се што безбедније стигло до повређених.