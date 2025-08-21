ТЕШКА САОБРАЋАЈНА НЕСРЕЋА КОД КЛИНЕ Једна особа погинула, петоро рањених у судару АУТОБУСА И АУТОМОБИЛА
Тешка саобраћајна несрећа догодила се данас у раним јутарњим часовима у селу Долац код Клине између аутобуса и путничког аутомобила, при чему је живот изгубила једна особа, док је петоро људи задобило повреде.
Несрећа се догодила из још увек непознатих разлога, а на лице места је одмах изашла полиција која обавља увиђај.
Општа болница у Пећи потврдила је да је у пријемну службу довезена једна особа без знакова живота, док су повређени хоспитализовани и тренутно су под надзором медицинских екипа.
"До сада смо примили пет повређених из ове несреће. Пацијентима се пружа неопходна здравствена нега, а о даљем развоју њиховог стања јавност ће бити благовремено обавештена", наводи се у саопштењу болнице.
Да се несрећа догодила потврдила је и тзв. Косовска полиција. Портпарол полиције за регион Пећи, Фадиљ Гаши, изјавио је да је до удеса дошло јутрос око 6.10 часова на путном правцу Пећ–Приштина. У судару су учествовали аутобус и путнички аутомобил.
- Полицијске јединице су одмах изашле на терен и потврдиле да има повређених, али се тачан број утврђује. Надлежне службе раде на расветљавању околности које су довеле до несреће - рекао је Гаши.
Истрага је у току, а више детаља биће познато након завршетка увиђаја.
(Telegraf.rs/Lajmi.net)