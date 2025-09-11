ДЕЧАК (15) СЕ ОЧЕВИМ АУТОМОБИЛОМ ЗАКУЦАО У БАНДЕРУ Лекари му се боре за живот, са њим у колима била још двојица малолетника
Више особа повређено је су у саобраћајној несрећи у Лисовићима, у Општини Барајево нешто пре 6 часова јутрос када је тинејџер који је управљао аутомобилом ударио у бетонску бандеру. Њему се лекари боре за живот.
Према најновијим информацијама, возач пежоа А. О. (15) изгубио је контролу над возилом и ударио у бетонску бандеру у Барајеву. У колима са њим била су још двојица малолетника. Како медији сазнају, дечак ве возио очев "пежо".
До саобраћајне несреће је, према незваничним сазнањима београдских медија, дошло због неприлагођене брзине.
Возач А. О. (15) је пребачен на ВМА на одељење реанимације и боре му се за живот.
И двојица других малолетника из возила су повређена у несрећи, док сведоци кажу да је аутомобил марке пежо ишао јако брзо и изгубио контролу над возилом.
О свему је обавештено ВЈТ.
Увиђај је у току.