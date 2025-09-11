overcast clouds
20°C
11.09.2025.
Нови Сад
eur
117.164
usd
99.9863
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДЕЧАК (15) СЕ ОЧЕВИМ АУТОМОБИЛОМ ЗАКУЦАО У БАНДЕРУ Лекари му се боре за живот, са њим у колима била још двојица малолетника

11.09.2025. 09:27 09:56
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Блиц/ Телеграф
Коментари (0)
nesreća
Фото: unsplash.com, ilustracija

Више особа повређено је су у саобраћајној несрећи у Лисовићима, у Општини Барајево нешто пре 6 часова јутрос када је тинејџер који је управљао аутомобилом ударио у бетонску бандеру. Њему се лекари боре за живот.

Према најновијим информацијама, возач пежоа А. О. (15) изгубио је контролу над возилом и ударио у бетонску бандеру у Барајеву. У колима са њим била су још двојица малолетника. Како медији сазнају, дечак ве возио очев "пежо".

До саобраћајне несреће је, према незваничним сазнањима београдских медија, дошло због неприлагођене брзине.

Возач А. О. (15) је пребачен на ВМА на одељење реанимације и боре му се за живот.

И двојица других малолетника из возила су повређена у несрећи, док сведоци кажу да је аутомобил марке пежо ишао јако брзо и изгубио контролу над возилом.

О свему је обавештено ВЈТ.

Увиђај је у току.

саобраћајна несрећа барајево бандера
Извор:
Дневник/ Блиц/ Телеграф
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај