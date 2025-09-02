ТРАГЕДИЈА КОД ЖИТОРАЂЕ - ЗАПАЛИО СЕ АУТОБУС, ВОЗАЧ ПРЕМИНУО Узрок смрти још увек непознат
02.09.2025. 12:54 13:00
Коментари (0)
ПРОKУПЉЕ: На релацији између села Пејковац и Самариновац у општини Житорађа јутрос пре седам часова запалио се аутобус, а возач је пронађен мртав, потврђено је за Тањуг у Полицијској управи у Прокупљу.
Kако је речено, возач је покушао да угаси пожар и премнуо је, а за сада није познато да ли је смрт наступила услед гушења димом или је у питању природна смрт.
У МУП-у кажу да ће тачан узрок бити утврђен обдукцијом која је наложена.
Наводе и да према првим информацијама ватра није била великих размера.