clear sky
30°C
02.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1763
usd
100.0737
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ТРАГЕДИЈА КОД ЖИТОРАЂЕ - ЗАПАЛИО СЕ АУТОБУС, ВОЗАЧ ПРЕМИНУО Узрок смрти још увек непознат

02.09.2025. 12:54 13:00
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

ПРОKУПЉЕ: На релацији између села Пејковац и Самариновац у општини Житорађа јутрос пре седам часова запалио се аутобус, а возач је пронађен мртав, потврђено је за Тањуг у Полицијској управи у Прокупљу.

Kако је речено, возач је покушао да угаси пожар и премнуо је, а за сада није познато да ли је смрт наступила услед гушења димом или је у питању природна смрт.

У МУП-у кажу да ће тачан узрок бити утврђен обдукцијом која је наложена.

Наводе и да према првим информацијама ватра није била великих размера.

житорађа аутобус хроника пожар
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај