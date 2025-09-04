ТУРЧИН ДИВЉАО У ЕЛИТНОМ БЕОГРАДСКОМ КВАРТУ! Пијан улетео у локал, нападао и вређао госте, па ногом ударио полицајца
Права драма одиграла се у среду у јутарњим часовима једном угоститељском објекту у Херцеговачкој улици, када је турски држављанин К. С. (40), који је био под дејством алкохола, вређао госте локала, а потом извршио напад полицајца.
Он је по доласку у локал вређао госте угоститељског објекта и вређао и нападао особље, због чега је менаџер објекта позвао полицију.
Када је полиција дошла, К. С. је из све снаге ногом ударио полицијског службеника, а приликом довођења у полицијску станицу руком је разбио стакло полицијске станице.
Њему је одређено задржавање до 48 сати, а на терет су му стављена два кривична дела - напад на службено лице и уништење и оштећење туђе ствари.
Повређени полицијски службеник примљен је у Ургентни центар, где му је указана лекарска помоћ, након чега је отпуштен из болнице.
Ухапшени К. С. је двојни државављанин Турске и Аустрије, а у Србији је непријављено боравио.