scattered clouds
29°C
04.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1685
usd
100.7295
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ТУРЧИН ДИВЉАО У ЕЛИТНОМ БЕОГРАДСКОМ КВАРТУ! Пијан улетео у локал, нападао и вређао госте, па ногом ударио полицајца 

04.09.2025. 14:25 14:29
Пише:
Дневник
Извор:
(Телеграф.рс)
Коментари (0)
Фото: freeimages

Права драма одиграла се у среду у јутарњим часовима једном угоститељском објекту у Херцеговачкој улици, када је турски држављанин К. С. (40), који је био под дејством алкохола, вређао госте локала, а потом извршио напад полицајца.

Он је по доласку у локал вређао госте угоститељског објекта и вређао и нападао особље, због чега је менаџер објекта позвао полицију.

Када је полиција дошла, К. С. је из све снаге ногом ударио полицијског службеника, а приликом довођења у полицијску станицу руком је разбио стакло полицијске станице.

Њему је одређено задржавање до 48 сати, а на терет су му стављена два кривична дела - напад на службено лице и уништење и оштећење туђе ствари.

Повређени полицијски службеник примљен је у Ургентни центар, где му је указана лекарска помоћ, након чега је отпуштен из болнице.

Ухапшени К. С. је двојни државављанин Турске и Аустрије, а у Србији је непријављено боравио.

 

 

београд Турчин напад
Извор:
(Телеграф.рс)
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај