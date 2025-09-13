overcast clouds
ТУРЧИН ИЗБО КИРГИСТАНЦА НА ЗВЕЗДАРИ Овако се бранио на саслушању, тужилаштво тражи да му се одреди притвор

13.09.2025. 13:48 13:50
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: pixabay.com

Више јавно тужилаштво у Београду предложило је данас притвор за држављана Турске Адема Y. (23), осумњиченог да је у четвртак на територији Општине Звездара покушао да убије држављанина Киргистана З. А. Е, саопштено је из тог тужилаштва.

Наредбом о спровођењу истраге, осумњиченом се на терет ставља кривично дело убиство у покушају.

Осумњичени је на саслушању негирао извршење кривичног дела и изнео је одбрану.

Након саслушања тужилаштво је предложило судији за претходни поступак Вишег суда у Београду да Адему Y. одреди притвор због опасности од бекства, да не би утицао на сведоке и да не би у кратком временском периоду поновио кривично дело.

Постоји основана сумња да се Адем Y. 11. септембра, око 1.30 часова, у друштву са још четири држављанина Турске, у улици Николе Доксата, нашао са петорицом држављана Киргистана, међу којима је био и оштећени З. А. Е, где је најпре дошло до расправе и свађе, а затим и до размене удараца и гурања.

Након тога је, како се сумња, Адем Y. извадио нож и кренуо према оштећеном који се померао уназад, али му је осумњичени пришао и задао му убод ножем у пределу горњег дела абдомена, наневши му тешку телесну повреду опасну по живот.

нож покушај убиства звездара
Вести Хроника
