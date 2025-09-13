ТУРЧИН ИЗБО КИРГИСТАНЦА НА ЗВЕЗДАРИ Овако се бранио на саслушању, тужилаштво тражи да му се одреди притвор
Више јавно тужилаштво у Београду предложило је данас притвор за држављана Турске Адема Y. (23), осумњиченог да је у четвртак на територији Општине Звездара покушао да убије држављанина Киргистана З. А. Е, саопштено је из тог тужилаштва.
Наредбом о спровођењу истраге, осумњиченом се на терет ставља кривично дело убиство у покушају.
Осумњичени је на саслушању негирао извршење кривичног дела и изнео је одбрану.
Након саслушања тужилаштво је предложило судији за претходни поступак Вишег суда у Београду да Адему Y. одреди притвор због опасности од бекства, да не би утицао на сведоке и да не би у кратком временском периоду поновио кривично дело.
Постоји основана сумња да се Адем Y. 11. септембра, око 1.30 часова, у друштву са још четири држављанина Турске, у улици Николе Доксата, нашао са петорицом држављана Киргистана, међу којима је био и оштећени З. А. Е, где је најпре дошло до расправе и свађе, а затим и до размене удараца и гурања.
Након тога је, како се сумња, Адем Y. извадио нож и кренуо према оштећеном који се померао уназад, али му је осумњичени пришао и задао му убод ножем у пределу горњег дела абдомена, наневши му тешку телесну повреду опасну по живот.