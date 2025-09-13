overcast clouds
УХВАЋЕНИ КРИВОЛОВЦИ У ОБРЕНОВЦУ! Пронађена електронска вабилица за препелице, одузете пушке и дивљач

13.09.2025. 14:52 14:57
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije

У атару села Грабовац код Обреновца полиција је у сарадњи са надлежним службама открила још један случај криволова препелица.

Том приликом пронађена је електронска вабилица за привлачење ове дивљачи.

Захваљујући брзој реакцији обреновачких полицијских службеника, идентификовани су и починиоци овог кривичног дела. Како је саопштено, против три особе биће поднете кривичне пријаве због незаконитог лова.

Приликом акције одузет је велики број пушака, као и дивљач која је на нелегалан начин уловљена.

Фото: Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.
препелице криволов криволовци
