УХВАЋЕНИ КРИВОЛОВЦИ У ОБРЕНОВЦУ! Пронађена електронска вабилица за препелице, одузете пушке и дивљач
13.09.2025. 14:52 14:57
У атару села Грабовац код Обреновца полиција је у сарадњи са надлежним службама открила још један случај криволова препелица.
Том приликом пронађена је електронска вабилица за привлачење ове дивљачи.
Захваљујући брзој реакцији обреновачких полицијских службеника, идентификовани су и починиоци овог кривичног дела. Како је саопштено, против три особе биће поднете кривичне пријаве због незаконитог лова.
Приликом акције одузет је велики број пушака, као и дивљач која је на нелегалан начин уловљена.