"ПОВРЕДЕ СУ ИЗУЗЕТНО ТЕШКЕ..." Министар Лончар: Сви специјалисти су укључени, конзилијуми су два пута дневно ОВО СУ НАЈНОВИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ ОПЕРИСАНОГ ЏУДИСТЕ
Министар здравља, Златибор Лончар, овог јутра гостовао је на Курир телевизији у емисији "Редакција", а овом приликом говорио је и о стању џудиста повређених у трагичној саобраћајној несрећи код Новог Сада.
Министар здравља, доктор Златибор Лончар, открио је током свог гостовања на Курир телевизији у каквом се стању налазе деца повређена у тешкој саобраћајној несрећи на аутопуту Београд - Нови Сад, када је комби који их је превозио слетео са пута и преврнуо се док су се враћали са такмичења у џуду.
Џудисти су били смештени у Дечијој болници, а један од дечака задобио је повреде кичме због којих је прексиноћ и оперисан.
- Ја долазим из Ургентног центра. Стабилан је, то су изузетно тешке повреде и оперисан је прексиноћ. Нема погоршања ни дешавања у току ноћи и јучерашњег дана. Стабилни су витални параметри, а исто важи и за момка који се налази у Дечијој болници у Новом Саду. Сада сам се чуо са лекарима који воде њега. Њих петоро је пуштено јуче на кућно лечење, задовољавајуће је стање и могли су да оду кући - каже минситар Лончар и додаје:
- За момке на интезивној нези, у Београду и Новом Саду, биће доста посла. Размишља се да ли ће морати још да се ради на момку који је у Београду, који има повреду кичме, више система али и крвних судова. То се пажљиво прати и процењује да ли је потребно још операција. То су све ствари које се прате из сата у сат. Најбољи тим лекара је са њим, све специјалности су укључене, конзилијуми су по потреби и два пута дневно, зависно од ситуације - рекао је Лончар за Курир телевизију.