ОВО ЈЕ СТАЊЕ ПОВРЕЂЕНИХ У НЕСРЕЋИ КОД НОВОГ САДА Деца су ван животне опасности, ускоро иду кући ТРЕНЕР ПОД ОПСЕРВАЦИЈОМ

30.10.2025. 09:37
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Dnevnik.rs

После тешке саобраћајне несреће која се у уторак рано ујутру догодила код Новог Сада, у којој је погинуо млади џудиста, а више дечака повређено, стигле су нове информације о стању свих повређених.

Тренер С. С. (1982), који је управљао комбијем и примљен у Ургентни центар Универзитетског клиничког центра Војводине са вишеструким трауматским повредама, налази се стабилно на опсервацији. Како се наводи у саопштењу КЦВ-а, тренер је свестан, оријентисан, комуникативан, нормокардан, нормотензиван и афебрилан.

Према речима др Андрее Ђуретић, портпарола Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, сви повређени дечаци су добро, ван животне опасности и веома брзо ће бити пуштени на кућно лечење.

Фото: Dnevnik.rs

Подсетимо, комби са младим џудистима београдског клуба „Партизан“ слетео је са пута у ноћи између понедељка и уторка, недалеко од наплатне рампе код Новог Сада. У возилу је било осморо дечака узраста од 13 до 16 година, а један од њих је, нажалост, погинуо на лицу места.

Истрага о узроцима несреће је у току, а полиција и јавни тужилац настављају увиђај како би се утврдило зашто је возило слетело са пута.

Хроника
