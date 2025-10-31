НС УЖИВО: БЛОКАДЕРИ ДОЖИВЕЛИ ФИЈАСКО ЧИМ СУ КРОЧИЛИ У ИНЂИЈУ Појавили се проблеми у рају, а ево о чему се ради
Прави театар апсурда одиграо се синоћ у Инђији! Медији под “специјалном режијом”, односно они окупирани, синоћ су објавили како су наводно спремни кревети за чак 2.500 студената који ће ту преноћити, док их је укупно, веровали или не, чак 5.000. Само један проблем – нико их није видео, тврди НС Уживо.
На фотографијама које су кружиле интернетом током ноћи из Инђије, кревет до кревета, душек до душека, све под конац, као да се спрема војна вежба. Али студената? Ни трага ни гласа.
Ни ранчева, ни торби. Ништа. Празна сцена, без иједног глумца.
Поставља се питање где су заправо тих 5.000 студената о којима се говорило.
И где су они 2.500 који су, према тврдњама, били спремни да преноће на отвореном.
Судећи по сликама са терена, читава прича све више личи на медијски сценарио него на стварни догађај.
Ако лаже коза не лаже рог. Односно, ако не верујете својим ушима верујте ли бар својим очима?
На фотографији, коју можете погледати на ОВОМ ЛИНКУ, јасно се види време када је усликана и датум па се уверите сами.
Док су поједини окупациони медији покушавали да направе драму, реалност је изгледала као комедија.
Празни душеци, празни кадрови, празне приче.
Припремљени душеци деловали су као сценографија неког нискобуџетног филма, само што су заборавили да позову глумце.
Народ се с правом пита – ко овде кога глуми?
Студенти су изгледа нестали пре прве ноћи на отвореном, а сцена која је требало да покаже њихову наводну „солидарност“ претворила се у праву комедију.
Ако је ово требало да буде представа о „студентској доброти и чистоти“, режисери су дебело оманули.
Оно што се види је право лице – студенти су само пијуни који слепо прате вође, али ни то није успело када је требало да преспавају тамо где вође кажу. Проблеми у рају?
Мада ко зна можда је ово неки нови перформанс. Невидљиве блокаде ваздуха или студентски дух у пуном јеку који нико не види.
Ипак, једно им се мора признати, додаје НС Уживо, сценографија је била беспрекорна.
Све под конац, сваки душек на свом месту, као да су чекали филмску екипу, а не студенте.
Представа отказана због слабог интересовања публике!