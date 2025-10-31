overcast clouds
(ФОТО, ВИДЕО) СМРТ, РАЗАРАЊЕ И ХАОС Ураган Мелиса покосио Карибе, однео најмање 50 жртава ПОТОПЉЕНИМ УЛИЦАМА ПЛИВАЈУ АЈКУЛЕ

31.10.2025. 09:23
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
2
Фото: TANJUG/ AP Photo/Matias Delacroix, AP Photo/Ramón Espinosa

ХАВАНА: Број погинулих у урагану Мелиса, који је погодио карипске државе, достигао је најмање 50, а размере причињене штете су огромне, преносе јутрос амерички медији.

На Хаитију је у урагану смртно страдало 30 људи, док се 20 особа води као нестало, а 20 их је повређено, саопштила је Агенција за цивилну одбрану.

На Јамајци је број погинулих порастао на 19, док се напори у акцијама претраге и спасавања настављају, рекла је министарка информисања Дејна Морис Диксон.

2
Фото: TANJUG/ AP Photo/Ramón Espinosa

Два смртна случаја потврђена су у Доминиканској Републици, а на Куби је причињена штета велика, мада до сада нису пријављене жртве.

На једном од снимака објављеним на друштвеним мрежама, виде се и ајкуле које пливају потопљеним улицама на Јамајци.

@beynod_daily_news1 The streets in jamaica Right now during the hurricane😱#jamaica #news #hurricane #beyond_daily ♬ Originalton - Beyond_Daily1

Мелиса, једна од најмоћнијих олуја у историји Кариба, изазвао је разорну штету, а према саопштењу званичника, олуја је ојачала и кренула према Бермудима, преноси УСА Тодаy.

Најтеже погођена подручја укључују Јамајку, Кубу и Хаити, где су куће уништене, далеководи срушени, а путеви блокирани. 

На Куби је евакуисано више од 735.000 грађана, а туристи са северних острва премештени су у хотеле у унутрашњости. Пријављена су велика оштећења инфраструктуре и усева, али за сада нема потврђених жртава.

2
Фото: TANJUG/ AP Photo/Matias Delacroix

Операције спасавања отежане су нестанком струје, кваровима у комуникацијама и непроходним путевима. 

Више од 70 одсто потрошача електричне енергије на Јамајци остало је без струје, а више од 130 путева је блокирано. 

Хеликоптери се користе за доставу хуманитарне помоћи и евакуацију повређених.

Бермуди се припремају за долазак Мелисе, а власти су затвориле школе и трајекте, упозоравајући грађане на опасне ветрове, високе таласе и јаке струје. 

2
Фото: TANJUG/ AP Photo/Matias Delacroix

Мелиса је јуче кренула са Бахама и усмерила се према Бермудима, где се очекује да ће се временски услови "погоршати" касније током дана, саопштио је Национални центар за урагане.

Национални центар за урагане упозорио је да ће се услови брзо да се погоршају и позвао је становнике да заврше припреме пре доласка тропске олује.

2
Фото: TANJUG/ AP Photo/Matias Delacroix

Међународна заједница, укључујући САД, понудила је финансијску и хуманитарну помоћ, слањем спасилачких тимова и опреме за хитне интервенције.

Председник САД Доналд Трамп је наложио Стејт департменту да мобилише подршку за погођене заједнице на Јамајци, Бахамима, Куби, Хаитију и острвима Теркс и Кејкос после урагана, саопштио је у четвртак Стејт департмент.

 

2
Фото: TANJUG/ AP Photo/Matias Delacroix
ураган кариби јамајка
Извор:
Дневник/ Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
(ФОТО/ВИДЕО) РАЗАРАЈУЋИ ПРИЗОРИ НА ЈАМАЈЦИ! Ураган Мелиса чупа све пред собом – ветрови до 297 км/ч руше домове, а у животној опасност стотине хиљада људи
да

(ФОТО/ВИДЕО) РАЗАРАЈУЋИ ПРИЗОРИ НА ЈАМАЈЦИ! Ураган Мелиса чупа све пред собом – ветрови до 297 км/ч руше домове, а у животној опасност стотине хиљада људи

28.10.2025. 20:35
(ФОТО) ЈАМАЈЦИ ПРЕТИ НАЈНАСИЛНИЈА ОЛУЈА ИКАДА Три особе погинуле током припрема МЕЛИСА ЋЕ ПОГОДИТИ 1,5 МИЛИОНА ЉУДИ
2

(ФОТО) ЈАМАЈЦИ ПРЕТИ НАЈНАСИЛНИЈА ОЛУЈА ИКАДА Три особе погинуле током припрема МЕЛИСА ЋЕ ПОГОДИТИ 1,5 МИЛИОНА ЉУДИ

28.10.2025. 14:55
КАТАСТРОФА НА ХАИТИЈУ! Ураган Мелиса однео најмање 25 живота, хаос и рушевине широм земље (ФОТО/ВИДЕО)
да

КАТАСТРОФА НА ХАИТИЈУ! Ураган Мелиса однео најмање 25 живота, хаос и рушевине широм земље (ФОТО/ВИДЕО)

29.10.2025. 19:35
