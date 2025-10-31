(ФОТО, ВИДЕО) СМРТ, РАЗАРАЊЕ И ХАОС Ураган Мелиса покосио Карибе, однео најмање 50 жртава ПОТОПЉЕНИМ УЛИЦАМА ПЛИВАЈУ АЈКУЛЕ
ХАВАНА: Број погинулих у урагану Мелиса, који је погодио карипске државе, достигао је најмање 50, а размере причињене штете су огромне, преносе јутрос амерички медији.
На Хаитију је у урагану смртно страдало 30 људи, док се 20 особа води као нестало, а 20 их је повређено, саопштила је Агенција за цивилну одбрану.
На Јамајци је број погинулих порастао на 19, док се напори у акцијама претраге и спасавања настављају, рекла је министарка информисања Дејна Морис Диксон.
Два смртна случаја потврђена су у Доминиканској Републици, а на Куби је причињена штета велика, мада до сада нису пријављене жртве.
На једном од снимака објављеним на друштвеним мрежама, виде се и ајкуле које пливају потопљеним улицама на Јамајци.
Мелиса, једна од најмоћнијих олуја у историји Кариба, изазвао је разорну штету, а према саопштењу званичника, олуја је ојачала и кренула према Бермудима, преноси УСА Тодаy.
Најтеже погођена подручја укључују Јамајку, Кубу и Хаити, где су куће уништене, далеководи срушени, а путеви блокирани.
На Куби је евакуисано више од 735.000 грађана, а туристи са северних острва премештени су у хотеле у унутрашњости. Пријављена су велика оштећења инфраструктуре и усева, али за сада нема потврђених жртава.
Операције спасавања отежане су нестанком струје, кваровима у комуникацијама и непроходним путевима.
Више од 70 одсто потрошача електричне енергије на Јамајци остало је без струје, а више од 130 путева је блокирано.
Хеликоптери се користе за доставу хуманитарне помоћи и евакуацију повређених.
Бермуди се припремају за долазак Мелисе, а власти су затвориле школе и трајекте, упозоравајући грађане на опасне ветрове, високе таласе и јаке струје.
Мелиса је јуче кренула са Бахама и усмерила се према Бермудима, где се очекује да ће се временски услови "погоршати" касније током дана, саопштио је Национални центар за урагане.
Национални центар за урагане упозорио је да ће се услови брзо да се погоршају и позвао је становнике да заврше припреме пре доласка тропске олује.
Међународна заједница, укључујући САД, понудила је финансијску и хуманитарну помоћ, слањем спасилачких тимова и опреме за хитне интервенције.
Председник САД Доналд Трамп је наложио Стејт департменту да мобилише подршку за погођене заједнице на Јамајци, Бахамима, Куби, Хаитију и острвима Теркс и Кејкос после урагана, саопштио је у четвртак Стејт департмент.