(ФОТО/ВИДЕО) РАЗАРАЈУЋИ ПРИЗОРИ НА ЈАМАЈЦИ! Ураган Мелиса чупа све пред собом – ветрови до 297 км/ч руше домове, а у животној опасност стотине хиљада људи
Ураган Мелиса, најјача олуја на свету ове године, погодио је Јамајку, а три особе су погинуле. Ураган je ударио копно Јамајке.
Ураган Мелиса ударио је копно у месту Њу Хоп, на југозападу Јамајке, а карипски острво захватили су ветрови брзине до 297 км/х, чиме је постао најснажнији забележени ураган који је икада погодио ту земљу.
Током наредних неколико сати ураган пете категорије проћи ће кроз Јамајку пре него што се настави према источној обали Кубе, при чему ће постепено слабити.
Ураган Мелиса тренутно изазива "катастрофалне ветрове, бујичне поплаве и олујне таласе" док прелази преко Јамајке, саопштио је Амерички национални центар за урагане (НХЦ).
Према најновијим подацима, средиште урагана налази се изнад западног дела Јамајке, након што је погодио копно у близини места
Брзина ветра смањена је на око 265 километара на сат, што је нешто мање од 295 км/х, колико је измерено у тренутку удара на копно.
"Очекује се даља слабљење док се средиште задржава над Јамајком", наводи НХЦ.
"Изузетно опасна и животно угрожавајућа олуја"
Амерички Национални центар за урагане (НХЦ) објавио је да је ураган Мелиса и даље "изузетно опасан и животно угрожавајућ", као и да се грађанима саветује да не напуштају склоништа док око не прође острво.
Метеоролози упозоравају да се ветрови привремено могу смирити док пролази око урагана, али да ће се убрзо поново појачати на другој страни, када средиште олује пређе преко земље.
Мелиса ће након Јамајке погодити Кубу и Бахаме
Званичници на другим карипским острвима вечерас су у стању највише приправности док ураган Мелиса погађа Јамајку и креће према северу.
Према прогнозама, Мелиса ће се кретати према Куби као ураган четврте категорије, док су кубанске власти већ евакуисале више од 600.000 људи из подручја која су најугроженија јаким ветровима и поплавама.
Олуја би затим требало да настави према Бахамима око 1 ујутро по нашем времену, а тада би требало да ослаби на ураган друге категорије.
Бахаманске власти такође су издале наредбе за обавезну евакуацију становника у неколико ризичних подручја.
Авиони за праћење олуја обавили последње летове
Авиони за праћење олуја обавили су последње летове кроз око урагана Мелисе пре него што погоди копно.
Према подацима са платформе FlightAware, амерички војни Ц-130 Херкулес (позивног знака Теал75) из 53. ескадриле за метеоролошко извиђање пробио се кроз ветрове јаче од 320 км/х, а затим кружио унутар самог ока урагана.
Придружио му се мањи авион Орион "Hurricane Hunter" америчке Националне управе за океане и атмосферу (НОАА), који је полетео право кроз средиште олује.
Оба авиона прикупљала су податке о брзини ветра и атмосферском притиску помоћу инструмената на броду, а у атмосферу су испуштали и уређаје за мерења на различитим висинама.
Летови су, како наводе метеоролози, изузетно турбулентни и физички исцрпљујући, али су кључни за разумевање развоја урагана и процену његове снаге и могућих последица.
Подаци прикупљени током ових летова биће објављени у наредном ажурирању америчког Националног центра за урагане, а снимци из авиона већ показују импресивно "око" Мелисе, окружено масивним зидовима облака који ротирају огромном брзином.
Премијер Јамајке: Свака рука у обнови ће нам бити од помоћи
Премијер Јамајке Ендрју Холнес огласио се неколико минута након што је ураган Мелиса погодио острво.
У својој првој јавној изјави од почетка олује, Холнес је поручио да ће се сада фокус преусмерити на помоћ и обнову чим прође најгори део урагана.
Казао је да је покренута посебна интернет страница за прикупљање помоћи, истичући да ће „опоравак захтевати сваку руку која може да помогне“.
Холнес је поновио да је Мелиса озбиљна претња животима и егзистенцији становника Јамајке.
"Заједно морамо бити спремни да помогнемо породицама да се опораве, обнове своје домове и поново изграде животе када олуја прође", поручио је премијер, преноси Б92