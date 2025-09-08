overcast clouds
08.09.2025.
Нови Сад
КРАЂА ТЕК НАКНАДНО ОТКРИВЕНА...

УКРАЛИ СТОТИНЕ ХИЉАДА ЕВРА Незапамћена пљачка током викенда усред Београда ЛОПОВИ ОДНЕЛИ СЕФ ИЗ ЗИДА КО У ФИЛМОВИМА

08.09.2025. 22:23
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: Dnevnik.rs

Тешка крађа догодила се у току викенда на Палилули унутар једне приватне фирме, а откривена је јуче захваљујући радници која је дошла да очисти просторије.

Наиме, украден је сеф који је био уграђен у зид једне од просторија у коме се налазило преко 30 милиона динара и више од 50 хилада евра.

Како Telegraf.rs сазнаје, радници су фирму закључали у петак после завршетка радног времена, а просторије су током викенда биле празне. Тек када је жена дошла да очисти, примећено је да сеф више не постоји и да је дословно ишчупан из зида.

Приликом саслушања власника ове приватне фирме, он је изјавио да новац у сефу није само његов већ и од пословног партнера који га је, како тврди, замолио да му причува значајну суму новца.

О свему је одмах обавештена полиција и тужилаштво, а увиђај је обављен на лицу места. Истрага је у току и утврђује се колико људи је умешано у кривично дело тешка крађа, како су успели да уђу у просторије и изнесу сеф без да ико од комшија или пролазника примети сумњиве активности.

Такође је у току прикупљање видео снимака са околних сигурносних камера које би могле да помогну у идентификацији лопова.

(Telegraf.rs)

 

Вести Хроника
