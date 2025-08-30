broken clouds
УЖАС У ЗАГРЕБУ: Ухапшен Ирачанин НАМАМИО МАЛОЛЕТНИЦУ ПА ЈЕ СИЛОВАО

30.08.2025. 21:13 21:14
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Youtube Printscreen

ЗАГРЕБ Загребачка полиција ухапсила је 29-годишњег Ирачанина, осумњиченог да је помоћу дроге намамио и сексуално искористио малолетницу, пренели су данас хрватски медији.

Из загребачке Полицијске управе саопштено је да је над држављанином Ирака, странца на привременом боравку у Хрватској, спроведена истрага и због сумње да је починио кривична дела омогућавања трошења дрога и изнуде над троје малолетника, пренела је Хина.

Како су навели, с обзиром да се ради о заштити права деце, нису могли да пруже више информација из истраге.

Из загребачке ПУ истакли да саветују децу, младе, родитеље и стручњаке који раде с децом да за више информација о томе како могу да се заштите посете Red Button (МУП-ова онлајн пријава злостављања детета), где могу и анонимно са пријаве своја сазнања о сексуалном злостављању и искоришћавању деце.

