УЖАС У ЗЕМУНУ, ДВЕ ТЕШКЕ САОБРАЋАЈНЕ НЕСРЕЋЕ! Аутомобил ударио дете на бициклу, одмах пребачено у болницу, пре тога оборен мотоциклиста     

18.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
(24 седам)
Фото: Shutterstock

Две тешке саобраћајне несреће догодиле су се у поподневним часовима у Земуну, а повређени су мотоциклиста и дете на бициклу.

Две тешке саобраћајне несреће догодиле су се у поподневним часовима у Земуну, а повређени су мотоциклиста и дете на бициклу. 

У Улици цара Душана, код броја 232, оборен је мотоциклиста. Према првим информацијама, возач двоточкаша задобио је повреде, а Хитна помоћ га је превезла у болницу. Жени која је ударила аутомобилом моторциклисту је позлило, па је и њој указана хитна медицинска помоћ.

Драма се наставила и у Улици Народних хероја, код броја 14, где је аутомобил ударио дете старо око 10 година које је возило бицикл. Дете је хитно транспортовано у болницу, а сведоци наводе да је сцена била потресна.

Полиција је одмах изашла на оба места несреће и обавља увиђај, док грађани с неверицом коментаришу да се овакви удеси у Земуну дешавају све чешће.

 

