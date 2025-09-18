clear sky
ПАНИКА НА ИНТЕРНЕТУ Пао Google, не ради Gmail, штуцају и остали сервиси ШТА СЕ ДЕШАВА?

18.09.2025. 17:57 17:59
Пише:
Дневник
Извор:
B92.net
Фото: pixabay.com

Google, као и велики број сервиса компаније, имају проблема са функционисањем.

Према ономе што показује sajt DownDetector, као и по броју пријава корисника широм света, Google, Gmail и други сервиси имају проблема у раду. 

Корисници широм света почели су да пријављују проблеме у раду Google сервиса нешто пре 17 часова.

Google се за сада није званично огласио о узроку проблема.

(B92.net)

