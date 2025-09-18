ПАНИКА НА ИНТЕРНЕТУ Пао Google, не ради Gmail, штуцају и остали сервиси ШТА СЕ ДЕШАВА?
18.09.2025. 17:57 17:59
Google, као и велики број сервиса компаније, имају проблема са функционисањем.
Према ономе што показује sajt DownDetector, као и по броју пријава корисника широм света, Google, Gmail и други сервиси имају проблема у раду.
Корисници широм света почели су да пријављују проблеме у раду Google сервиса нешто пре 17 часова.
Google се за сада није званично огласио о узроку проблема.
