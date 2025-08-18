ВЕЛИКА АКЦИЈА ФРАНЦУСКЕ ПОЛИЦИЈЕ Ухапшен држављанин Србије у заплени 4,8 тона кокаина ДРОГА ИЗ ЈУЖНЕ АМЕРИКЕ
Држављанин БиХ и Србије Ведран Ђ. из Фоче ухапшен је у великој међународној акцији током које је заплењено 4,8 тона кокаина.
Он је ухапшен на броду "Galexyr" koji је заустављен у водама Мартиника у Француској, пише Истрага.ба.
"Заустављањем и претресом брода 'GALEXYR' пронађено је 4.841 килограм кокаина, распоређеног у 153 бале. На броду је пронађено 11 особа, углавном држављана Хрватске и Црне Горе, као и В. Ђ. (41) из Републике Србије који се налази у притвору. Брод "GALEXYR" je тегљач специјализован за превоз цемента, дуг 76 метара, а његов претрес трајао је неколико дана", наведено је у саопштењу. Ухапшени В. Ђ. је, заправо, Ведран Ђ. из Фоче.
Велика акција француске полиције
Према званичним саопштењима полицијских агенција, рекордна заплена повезана је с недавним убиством хрватског, српског и македонског држављанина у Боливији. У саопштењу је наведено да су међународне полицијске агенције заплениле 4,8 тона кокаина у водама Мартиника у Француској током јула. У међународну операцију била је укључена и америчка ДЕА.
Акцију заустављања брода координирала је агенција “МАОЦ-Н” (Центар за поморску анализу и операције – Наркотици) и француска морнарица, док су истрагом заједнички координирали полицијски тимови из Србије и Хрватске. У акцију је био укључен и ЕУРОПОЛ.
Ведран Ђоковић је члан “Балканског картела” и стварни власник компаније “ВТС-Маритиме Цоунсалтинг ДОО” која се бави запошљавањем помораца за прекоокеанске бродове. И сам Ђоковић је поморац с дозволама за управљање разним пловилима. Постоји сумња да је ова заплена кокаина повезана с недавним троструким убиством у Боливији чланова “Балканског картела”, држављана Србије, Северне Македоније и Хрватске. Иначе, његова компанија регистрована је у Београду.
Подсећамо, прошле недеље у Боливији су пронађена масакрирана тела Миљана Ђекића (38) и Вање Милошевића, као и држављанина Северне Македоније Дејанча Лазаревског (43). Истовремено, пријављен је и нестанак хрватског држављанина Марка Скербеца, припадника словеначког огранка кавачког клана.
