  Нови Сад
  Бачка Паланка
  Бачка Топола
  Бечеј
  Београд
  Инђија
  Крагујевац
  Лесковац
  Ниш
  Панчево
  Рума
  Сомбор
  Стара Пазова
  Суботица
  Вршац
  Зрењанин
(ВИДЕО, ФОТО) МЕРЦЕДЕСОМ УВОЗИО ”УЧК” ПРОПАГАНДУ Ухапшен Албанац, уносио ”материјал” за утакмицу Србија-Албанија

09.10.2025. 13:24 13:35
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/МУП Србије
МУП Србије
Фото: МУП Србије

Потпредседник Владе и министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је да су припадници Министарства унутрашњих послова у Прокупљу, у сарадњи са Управом царина, ухапсили Д. П. (1972) из Албаније, због постојања основа сумње да је извршио кривично дело изазивање националне, расне и верске мржње и нетрпељивости.

„Припадници Министарства унутрашњих послова у Прокупљу, у сарадњи са Управом царина, ухапсили су Д. П. (1972) из Албаније, због постојања основа сумње да је извршио кривично дело изазивање националне, расне и верске мржње и нетрпељивости.


 

МУП Србије
Фото: МУП Србије

Полиција је на административном прелазу Мердаре прегледом комбија марке „мерцедес“, којим је из правца АП КиМ управљао осумњичени, пронашла пет торби у којима су се налазиле 22 мајице, 244 заставе и 86 качкета са натписом УЧК, 65 дуксерица са ликом Агима Рамаданија, 58 шалова са грбом Албаније, као и 92 капе „ћелепоши“.

МУП Србије
Фото: МУП Србије

Како се сумња, наведени предмети и делови одеће су планирани да се користе и буду истакнути на предстојећој утакмици у Лесковцу, између фудбалских екипа Србије и Албаније.

МУП Србије
Фото: МУП Србије

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Прокупљу.

Припадници Министарства унутрашњих послова константно спроводе мере и радње на очувању јавног реда и мира и безбедности на спортским догађајима како би обезбедили одигравање утакмица у безбедном окружењу и поштовање свих мера прописаних од стране Фудбалског савеза Србије”, изјавио је министар Дачић.

учк албанац Хапшење
Извор:
Дневник/МУП Србије
Пише:
Дневник
Вести Хроника
