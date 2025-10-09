(ВИДЕО, ФОТО) МЕРЦЕДЕСОМ УВОЗИО ”УЧК” ПРОПАГАНДУ Ухапшен Албанац, уносио ”материјал” за утакмицу Србија-Албанија
Потпредседник Владе и министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је да су припадници Министарства унутрашњих послова у Прокупљу, у сарадњи са Управом царина, ухапсили Д. П. (1972) из Албаније, због постојања основа сумње да је извршио кривично дело изазивање националне, расне и верске мржње и нетрпељивости.
Полиција је на административном прелазу Мердаре прегледом комбија марке „мерцедес“, којим је из правца АП КиМ управљао осумњичени, пронашла пет торби у којима су се налазиле 22 мајице, 244 заставе и 86 качкета са натписом УЧК, 65 дуксерица са ликом Агима Рамаданија, 58 шалова са грбом Албаније, као и 92 капе „ћелепоши“.
Како се сумња, наведени предмети и делови одеће су планирани да се користе и буду истакнути на предстојећој утакмици у Лесковцу, између фудбалских екипа Србије и Албаније.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Прокупљу.
Припадници Министарства унутрашњих послова константно спроводе мере и радње на очувању јавног реда и мира и безбедности на спортским догађајима како би обезбедили одигравање утакмица у безбедном окружењу и поштовање свих мера прописаних од стране Фудбалског савеза Србије”, изјавио је министар Дачић.