clear sky
21°C
01.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1749
usd
100.4328
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) ХАОС КОД КАЋА, ПИВО И СТАКЛО СВУДА ПО ПУТУ Незгода на Зрењанинском путу успорила саобраћај

01.09.2025. 09:06 09:14
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

КАЋ: На Зрењанинском путу, код Каћа, дошло је јутрос до саобраћајне незгоде и том приликом, из камиона који је превозио пиво, испала је велика количина стаклених флаша.

Kако се може видети на снимку, који је објављен на Инстаграм профилу 192.rs, једна страница камиона је пукла, а стаклене флаше које су биле унутра кренуле су да испадају свуда по путу.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

 

Стакло се разнело у оба смера, а боја асфалта тренутно није видљива, од зелене боје флаша. По путу су разбацане и гајбице у којима су те флаше биле распоређене, па је због свега саобраћај успорен.

Тренутно није познато шта је изазвало незгоду нити да ли има повређених у њој.

саобраћајна незгода саобраћајна несрећа камиони пиво каћ зрењанински пут
Извор:
Телеграф/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај