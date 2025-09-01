(ВИДЕО) ХАОС КОД КАЋА, ПИВО И СТАКЛО СВУДА ПО ПУТУ Незгода на Зрењанинском путу успорила саобраћај
01.09.2025. 09:06 09:14
Коментари (0)
КАЋ: На Зрењанинском путу, код Каћа, дошло је јутрос до саобраћајне незгоде и том приликом, из камиона који је превозио пиво, испала је велика количина стаклених флаша.
Kако се може видети на снимку, који је објављен на Инстаграм профилу 192.rs, једна страница камиона је пукла, а стаклене флаше које су биле унутра кренуле су да испадају свуда по путу.
Стакло се разнело у оба смера, а боја асфалта тренутно није видљива, од зелене боје флаша. По путу су разбацане и гајбице у којима су те флаше биле распоређене, па је због свега саобраћај успорен.
Тренутно није познато шта је изазвало незгоду нити да ли има повређених у њој.